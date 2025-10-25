Три четвърти от имотите на българи в чужбина са в Гърция

4 329 лица са декларирали притежание на недвижимо имущество в чужбина, като са попълнили Приложение № 8, Част II и ред „Недвижима собственост“ в годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Това съобщиха от пресцентъра на НАП в София, след запитване на Haskovo.net.

Данните са от подадените данъчни декларации през 2024 година. За 2025 година собствениците ще подадат декларации догодина.

Най-много от декларираните за 2024 г. имоти са в Гърция – 3 228. Както вече писахме, продължава тенденцията българи да инвестират в недвижими имоти в Северна Гърция, съобщават брокери. Най-силен е интересът в района на Кавала. Търси се всичко подходящо – от терени за поставяне на каравана до мезонети. Цените рязко се повишиха от 900 евро на квадратен метър преди, сега вече атрактивни градски имоти или къщи в близост до плажа достигат до 2500 евро. Въпреки високите цени около Кавала, поради близостта с България, вече дори се създадоха райони, където повечето собственици са българи.

Българите са сред купувачите и на луксозни вили на Халкидики. Според брокери, нашенци също купуват апартаменти или малки къщи, за да ги отдават под наем. Тази възможност напоследък намалява отчетливо. Причината е в ограничения, които гръцките власти въведоха за отдаване на краткосрочен наем. Вдигнати са и глобите, като тези за нерегистрирани като квартири имоти, дадени под наем за почивка, вече започват от 5 хиляди евро.

Попълнените Приложения № 8 на годишната данъчна декларация не се обработват по постоянен адрес на физическите лица, уточниха от НАП. За това и няма как да се разбере колко от собствениците на тези имоти са жители на област Хасково. Но според публикации в гръцки медии, хасковлиите, които притежават имоти в Гърция,а стотици.

В Испания, където живеят постоянно и работят много българи собствениците на имоти са 246. В Германия недвижим имот са успели да придобият 149 българи. В списъка от държави с над 100 български собственици на имоти следват Австрия със 110, Италия със 108 и Великобритания със 107.

От НАП уточняват, че предоставените данни са за брой лица, притежаващи имоти, но това не е броя на имотите. Защото един българин може да притежава повече от един имот в дадена държава. Също така има хора, които притежават имоти в различни страни, а също така има случаи, в които един имот има повече от един собственик.

Общо 68 са държавите, в които наши сънародници са посочили, че притежават имоти, като сред тях, освен държави в Европа, са Австралия, Аржентина, Бразилия, Доминиканска Република, Египет, Етиопия, Израел, Индия, Индонезия, Обединени арабски емирства, Панама, Япония и други.

Още по темата ТУК .