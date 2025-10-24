Облаци и дъжд сутринта, след това слънчеви часове

Облаци сутринта, дъжд по обед и слънчеви часове до края на деня – такова динамично време ни очаква в днешния петък. Ще бъде топло, с минимални температури от 14 градуса, а максималните ще достигнат 24 градуса.

През почивните дни над страната вятърът отново ще се ориентира от юг-югоизток. В събота, след временно разкъсване и намаление, над Северна България облачността отново ще се увеличи и след обяд и през нощта на много места там ще има валежи. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове.

В неделя ще преобладава облачно време, в Северозападна България – с валежи. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните – между 17° и 22°.