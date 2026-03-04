Слънчево и топло, очакват се до 17 градуса днес

Времето днес ще бъде слънчево и много топло за сезона. Грдусите ще бъдат между 1 и 17.

През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение. През нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи и в четвъртък на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м - от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България. В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд. Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух.