Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково

В Празничния 3 март Хасково беше домакин на традиционният Третомартенски турнир по футбол в зала „Спартак“, организиран от Ротари клуб Хасково.

В него участваха отборите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, СУ „Васил Левски“, СУ „Паисий Хилендарски“ и ОУ „Св. Иван Рилски“. След теглен жребий стартираха интензивните срещи, като в първия мач ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се наложи над СУ “Св. Паисий Хилендарски” с 5:0. Във втория мач поведе отборът на ОУ “Св. Иван Рилски”.

За първи път в състезанието се включва и момиче - Златияна Сараева от ПМГ “Акад. Боян Петканчин”. Тя беше отличена с приз за Смело мъжко момиче. Всички участници бяха наградени с медали за участие и купи спрямо класирането.

На първо място се класира отборът на ОУ “Св. Иван Рилски”. Второ място за ПМГ “Акад. Боян Петканчин”. Трето място - СУ “Св. Паисий Хилендарски” и Поощрителна награда получи отборът на СУ “Васил Левски”. Вратар на Турнира е Иван Христов от ОУ “Св. Иван Рилски”, а голмайстор - Христиан Ковачев от ПМГ “Акад. Боян Петканчин”.