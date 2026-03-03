От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Отборът на ОУ “Св. Иван Рилски” спечели традиционния ученически турнир, организиран от Ротари клуб Хасково

Изображение 1 от 36
Покажи в галерия

    В Празничния 3 март Хасково беше домакин на традиционният Третомартенски турнир по футбол в зала „Спартак“, организиран от Ротари клуб Хасково.

    В него участваха отборите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, СУ „Васил Левски“, СУ „Паисий Хилендарски“ и ОУ „Св. Иван Рилски“. След теглен жребий стартираха интензивните срещи, като в първия мач ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се наложи над СУ “Св. Паисий Хилендарски” с 5:0. Във втория мач поведе отборът на ОУ “Св. Иван Рилски”.

    За първи път в състезанието се включва и момиче - Златияна Сараева от ПМГ “Акад. Боян Петканчин”. Тя беше отличена с приз за Смело мъжко момиче. Всички участници бяха наградени с медали за участие и купи спрямо класирането.

    На първо място се класира отборът на ОУ “Св. Иван Рилски”. Второ място за ПМГ “Акад. Боян Петканчин”. Трето място - СУ “Св. Паисий Хилендарски” и Поощрителна награда получи отборът на СУ “Васил Левски”. Вратар на Турнира е Иван Христов от ОУ “Св. Иван Рилски”, а голмайстор - Христиан Ковачев от ПМГ “Акад. Боян Петканчин”.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Tik Tok звезди подлудиха феновете си в Димитровград
    Tik Tok звезди подлудиха феновете си в Димитровград
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност
    Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност
    преди 1 час
    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    Облачно време със слаб вятър на 3 март
    преди 5 часа
    Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
    Здравната каса с кампания да информира хасковлии за правата им за профилактични прегледи
    преди 19 часа
    Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип
    Около 100 000 патици ще бъдат умъртвени заради огнища на птичи грип
    преди 20 часа
    Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста
    Заловените с над 3 кг кокаин остават в ареста
    преди 20 часа
    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
    29 сгради ще бъдат санирани до края на годината в Хасково, по три вече се работи
    преди 1 ден

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Laid Back con "Sunshine reggae" - Arena Suzuki dai 60 ai 2000 - 27/09/2023

    Случаен виц

    Хасково почете 148 години от възстановяването на българската държавност

    Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. - Пабло Пикасо

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Зеленчукова яхния с кюфтета
    Зеленчукова яхния с кюфтета

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини