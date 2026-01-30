Синът на „Бабангида“ подписа договор с „Левски“

Един от младите таланти на столичния „Левски“ подписа професионален договор със „сините“. Контрактът е за срок от три години, обявиха от ПФК „Левски“. 17-годишният син на „синята“ легенда Емил Ангелов – Бабангида е част от Академия „Левски“ от 2022 година.

Той е един от най-талантливите играчи в школата, с основен принос за доброто представяне на юношеските гарнитури на 26-кратните шампиони на България.

Тийнейджърът има 92 мача и 85 гола в първенствата за юноши до 14, до 15, до 16 и до 17 години, както и за купата на БФС. През настоящия сезон офанзивният футболист играе за отбора на „Левски“ до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола.

През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с „Левски“. Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г.

От ПФК „Левски“ пожелават на Ернан Ангелов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.