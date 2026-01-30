От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

Синът на „Бабангида“ подписа договор с „Левски“

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Един от младите таланти на столичния „Левски“ подписа професионален договор със „сините“. Контрактът е за срок от три години, обявиха от ПФК „Левски“. 17-годишният син на „синята“ легенда Емил Ангелов – Бабангида е част от Академия „Левски“ от 2022 година.

    Той е един от най-талантливите играчи в школата, с основен принос за доброто представяне на юношеските гарнитури на 26-кратните шампиони на България.

    Тийнейджърът има 92 мача и 85 гола в първенствата за юноши до 14, до 15, до 16 и до 17 години, както и за купата на БФС. През настоящия сезон офанзивният футболист играе за отбора на „Левски“ до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола.

    През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с „Левски“. Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г.

    От ПФК „Левски“ пожелават на Ернан Ангелов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Насрочиха за следващата седмица отложения мач на „Саяна Хасково“ с „Черноморец“
    Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата
    Невъзможните вратарски спасявания от Бундеслигата
    Емил Ангелов: Отборът ни е готов за новия сезон
    Емил Ангелов: Отборът ни е готов за новия сезон
    5 години от историческата победа на "Хасково 2009" над шампиона "Лудогорец"
    5 години от историческата победа на "Хасково 2009" над шампиона "Лудогорец"
    Новите герои на хасковския футбол
    Новите герои на хасковския футбол
    Президентът на ФК “Хасково 1957” даде отлична оценка за изминалия сезон
    Президентът на ФК “Хасково 1957” даде отлична оценка за изминалия сезон
    Смолянските футболистите от „Родопска слава" газиха наред съперниците си в Охрид
    Смолянските футболистите от „Родопска слава" газиха наред съперниците си в Охрид
    Най-после: Смолянски футболисти в атака за титлата на балкански турнир
    Най-после: Смолянски футболисти в атака за титлата на балкански турнир
    12 годишна Елина „мачка" момчетата с футболната топка
    12 годишна Елина „мачка" момчетата с футболната топка

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хасковски общински съветник показа танцувални умения и изкуството на татуировките в клип
    Хасковски общински съветник показа танцувални умения и изкуството на татуировките в клип
    преди 1 час
    Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда
    Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда
    преди 1 час
    Откриха реновираната сграда на пожарната служба в Димитровград
    Откриха реновираната сграда на пожарната служба в Димитровград
    преди 1 час
    Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
    Атмосферните условия и състоянието на терените провалиха контролата на „Хасково“ с лидера в първенството
    преди 2 часа
    Митов: „Честността на изборите не зависи от МВР“. Но кой тогава гарантира честността им?
    Митов: „Честността на изборите не зависи от МВР“. Но кой тогава гарантира честността им?
    преди 3 часа
    Бившата „Читалня 2“ на библиотеката вече е дигитален клуб
    Бившата „Читалня 2“ на библиотеката вече е дигитален клуб
    преди 3 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

    Случаен виц

    Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда

    Армия от овни, оглавявани от лъв, винаги ще удържи победа над войска от лъвове, оглавявани от овен. -Наполеон Бонапарт

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Песто с рукола
    Песто с рукола

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини