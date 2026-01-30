От х:

Баскетболистите на „Хасково“ приемат „Политехника“ през уикенда

Отборът на „Хасково“ ще посрещне втория в класирането на регион „Запад“ в „А“ група „Политехника“. С успех домакините ще могат да изместят съперника си от втората позиция. Разликата между двата тима е 1 точка.

Треньорът на „Хасково“ Янко Желев коментира, че се надява всичките му състезатели да са на линия за двубоя.

„Единствено Милен Дудев може да отсъства, заради ангажимент с „Миньор“ (Перник), където е помощник-треньор. Кристиян Желев има мач с „Берое“ срещу „Левски“ в събота, така че се надявам да може да играе за нас в следващия ден. Останалите от състава са потвърдили участие. Надявам се да сме в пълен състав“, коментира старши треньорът на БК „Хасково“ Янко Желев.

Двата тима вече изиграха три мача помежду си през сезона. Хасковлии спечелиха два от двубоите и загубиха един. От щаба на „Хасково“ приканиха своите фенове за подкрепа в дерби мача. Срещата е на 1-ви февруари от 18:00 часа в зала „Дружба“.

