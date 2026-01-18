Баскетболният „Хасково“ с обрат срещу „Левски“

Баскетболистите на „Хасково“ започнаха 2026 г. с победа. Тимът се наложи над втория отбор на „Левски“. Хасковлии спечелиха мача след обрат. „Сините“ водени от Георги Младенов, поведоха след 10 минути игра с 23:12 т.

Домакините обърната резултата в своя полза още до почивката. След 20 минути игра играчите на Янко Желев водеха с 45:33. След паузата домакините не допуснаха изненада и спечелиха с 80:58 точки. Динко Христов реализира 39 точки за успеха, Томас Читадзе добави 15 т., а Георги Бързаков вкара 14 т. Най-резултатни за гостите с по 15 т. бяха Йордан Кирилов и Ерик Вълчев.

В следващия кръг „Хасково“ приема „Политехника“. Двубоят е на 1-Ви февруари.