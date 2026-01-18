От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-5 °C

Баскетболният „Хасково“ с обрат срещу „Левски“

Изображение 1 от 26
Покажи в галерия

    Баскетболистите на „Хасково“ започнаха 2026 г. с победа. Тимът се наложи над втория отбор на „Левски“. Хасковлии спечелиха мача след обрат. „Сините“ водени от Георги Младенов, поведоха след 10 минути игра с 23:12 т.

    Домакините обърната резултата в своя полза още до почивката. След 20 минути игра играчите на Янко Желев водеха с 45:33. След паузата домакините не допуснаха изненада и спечелиха с 80:58 точки. Динко Христов реализира 39 точки за успеха, Томас Читадзе добави 15 т., а Георги Бързаков вкара 14 т. Най-резултатни за гостите с по 15 т. бяха Йордан Кирилов и Ерик Вълчев.

    В следващия кръг „Хасково“ приема „Политехника“. Двубоят е на 1-Ви февруари. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Йоан Радев с втора титла на републиканското, Кристина Дойчева триумфира при девойките
    Йоан Радев с втора титла на републиканското, Кристина Дойчева триумфира при девойките
    преди 3 часа
    Девойките на волейболния „Раковски“ с чиста победа срещу „Казанлък волей“
    Девойките на волейболния „Раковски“ с чиста победа срещу „Казанлък волей“
    преди 6 часа
    Митрополит Киприян отслужи литургия на Атанасовден в Харманли
    Митрополит Киприян отслужи литургия на Атанасовден в Харманли
    преди 6 часа
    С 13 самолета извършват ваксинация против бяс по мършояди
    С 13 самолета извършват ваксинация против бяс по мършояди
    преди 12 часа
    Йоан Радев отново е републикански шампион
    Йоан Радев отново е републикански шампион
    преди 13 часа
    Община Минерални бани ще кандидатства за средства за благоустрояване на водопровод и улици
    Община Минерални бани ще кандидатства за средства за благоустрояване на водопровод и улици
    преди 14 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Фотографът на Родопите Сашо Сарандалиев

    Случаен виц

    Йоан Радев с втора титла на републиканското, Кристина Дойчева триумфира при девойките

    За успеха на един човек съдя не по това колко високо е стигнал, а по това как отскача, когато се удари в дъното. - Джордж Патън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Хляб с лук и маслини
    Хляб с лук и маслини

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини