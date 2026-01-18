Йоан Радев с втора титла на републиканското, Кристина Дойчева триумфира при девойките

Йоан Радев записа дубъл на Националния шампионат по лека атлетика за юноши и девойки под 16 години в София. След като стана шампион в спринта на 400 м., хасковлията спечели златния медал и на 800 метра гладко бягане. Състезателят на СК „Атлетик“ спечели надпреварата с врече 2.01.20 минути. Резултатът е най-добър за всички времена във възрастовята група за юноши до 16 години.

По-рано през деня шампионска титла завоюва и съотборничката му Кристина Дойчева. Тя спечели златния медал при девойките в дисциплината тласкане на гюле. Шампионският ѝ резултат бе 12.20 метра.