Девойките на волейболния „Раковски“ с чиста победа срещу „Казанлък волей“

    Волейболният „Раковски“ (Димитровград) бе домакин на среща от шампионата за девойки. 

    Димитровградчанки посрещнаха тима на ВК „Казанлък волей“. Мачът бе от девети кръг на група „Г“. 

    Домакините започнаха силно мача. На няколко пъти първата част повеждаха в резултат с преднина от по 3 – 4 точки и в крайна сметка взеха гейма с 25:20 т.

    Вторият гейм отново се разви по-добре за домакините, които поведоха с 2:0 след 25:20 т. 

    Третата част бе малко по-оспорвана, но след 25:23 т. „Раковски“ записа чиста победа с 3:0.

    Това бе шести успех за димитровградчанки в първенството. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини