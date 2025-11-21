Волейболистките на Езиковата гимназия триумфираха на ученическите игри

Три мача от волейболните ученически игри се изиграха в последния ден от програмата на общинския етап в Хасково. В решителен двубой при девойките до 10-ти клас един срещу друг излязоха отборите на СУ „Васил Левски“ и на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Възпитаничките на гимназията по преподаване на чужди езици не срещнаха особени затруднения и спечелиха с 2:0 гейма. Така с две победи в турнира отборът на Езиковата гимназия спечели шампионската титла. С победа и загуба на второ място са волейболистките на ПГДС „Цар Иван Асен II”. Трети са състезателките на СУ „Васил Левски“.

Следващите два мача от програмата днес бяха при юношите до 12-ти клас. На финала отборът на гимназията по дървообработване и строителство победи с 2:0 гейма тима на домакините от Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Никола Й. Вапцаров". В мача за бронзовите медали съставът на СУ “Св. Паисий Хилендарски” се наложи с 2:0 гейма над тима на СУ “Васил Левски”.

Победителите в общинския етап се класираха за областния кръг на ученическите игри.