От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Волейболистките на Езиковата гимназия триумфираха на ученическите игри

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Три мача от волейболните ученически игри се изиграха в последния ден от програмата на общинския етап в Хасково. В решителен двубой при девойките до 10-ти клас един срещу друг излязоха отборите на СУ „Васил Левски“ и на ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Възпитаничките на гимназията по преподаване на чужди езици не срещнаха особени затруднения и спечелиха с 2:0 гейма. Така с две победи в турнира отборът на Езиковата гимназия спечели шампионската титла. С победа и загуба на второ място са волейболистките на ПГДС „Цар Иван Асен II”. Трети са състезателките на СУ „Васил Левски“.

    Следващите два мача от програмата днес бяха при юношите до 12-ти клас. На финала отборът на гимназията по дървообработване и строителство победи с 2:0 гейма тима на домакините от Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Никола Й. Вапцаров". В мача за бронзовите медали съставът на СУ “Св. Паисий Хилендарски” се наложи с 2:0 гейма над тима на СУ “Васил Левски”. 

    Победителите в общинския етап се класираха за областния кръг на ученическите игри.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Волеболната легенда Димитър Златанов тренира млади смолянчани
    Волеболната легенда Димитър Златанов тренира млади смолянчани
    "Раковски" приема ЦСКА в мач от Купа България
    "Раковски" приема ЦСКА в мач от Купа България
    "Раковски" победи "Перун" с 3:0 гейма
    "Раковски" победи "Перун" с 3:0 гейма
    Отборът на "Раковски" победи ЦСКА с 3:0
    Отборът на "Раковски" победи ЦСКА с 3:0
    Волейболистките на “Раковски” записаха успех в контролна среща
    Волейболистките на “Раковски” записаха успех в контролна среща
    "Раковски" загуби с 1:3 гейма от "Берое"
    "Раковски" загуби с 1:3 гейма от "Берое"
    Два отбора на ПМГ-Смолян ще представят общината в областния турнир по волейбол
    Два отбора на ПМГ-Смолян ще представят общината в областния турнир по волейбол
    "Раковски" приключи участието си в тазгодишния волейболен шампионат на България
    "Раковски" приключи участието си в тазгодишния волейболен шампионат на България
    Волейболистите на “Арда” записаха втората си победа в Суперлигата
    Волейболистите на “Арда” записаха втората си победа в Суперлигата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Кола излетя от платформа и се обърна по таван
    Кола излетя от платформа и се обърна по таван
    преди 51 минути
    Самодейни подобрения по знаците в Хасково: Бавно, yavaş, деца!
    Самодейни подобрения по знаците в Хасково: Бавно, yavaş, деца!
    преди 1 час
    Благотворителна вечер на Инър Уйл клуб Хасково в подкрепа на „Спасителен клуб за Бъдеще – Хасково“
    Благотворителна вечер на Инър Уйл клуб Хасково в подкрепа на „Спасителен клуб за Бъдеще – Хасково“
    преди 1 час
    Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България
    Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България
    преди 1 час
    Със символична първа копка започна обновяването на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково
    Със символична първа копка започна обновяването на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково
    преди 5 часа
    Заловиха нерегламентиран внос на 3919 парфюма, 200 текстилни изделия и 4100 къса цигари
    Заловиха нерегламентиран внос на 3919 парфюма, 200 текстилни изделия и 4100 къса цигари
    преди 7 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – RDMK - Освалдо

    Случаен виц

    Слабо земетресение край Димитровград
    Фуркан Баджак остава в ареста за контрабанда на оръжия, влязъл нелегално в Хасковско

    Логиката ще те заведе от точка А до точка Б. Въображението ще те заведе навсякъде. - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Картофи по савойски
    Картофи по савойски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини