Турнир по футбол за деца „Купа Хасково 2025“ започна в спортна зала „Спартак“

    Турнирът по футбол за деца от хасковските детски градини под наслов „Купа Хасково 2025“ се провежда с голямо вълнение в спортна зала „Спартак“. Състезанието, организирано от Футболен клуб „Хасково“, събира малките футболисти от детските градини в региона, които мерят сили в забавни и динамични мачове.

    В турнира участват отбори от детските градини „Ян Бибиян“, „Слънце“, „Зорница“, „Иглика“, „Щурче“, „Осми март“ и „Весели“. Малките състезатели  играят с много усърдие и желание да спечелят.

    Спортен клуб по аеробика „Електра“ също се включи в програмата на събитието като представи различи аеробни хореографии.

    Награждаването на победителите в турнира ще се състои в 16: 30 часа.

