Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България

Традиционният детски футболен турнир „Богомил Попов“ стартира утре в Хасково, информираха от общинската администрация. В първия турнирен ден отборите на бъдещите футболни звезди на България ще играят мачовете си на стадионите „Хасково“ и „Младост“. Срещите започват в 9:00 часа.

На 5 септември са финалните срещи от турнира. Те ще започнат отново в 9:00 часа на стадион „Хасково“. Там ще бъде и официалната церемония по награждаване на шампионите.

Община Хасково, БФС и семейството на именития хасковски треньор Богомил Попов са организатори на спортния футболен празник, включен в програмата по повод Деня на Хасково – 8 септември.

