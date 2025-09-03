Четирима загинаха и трима са ранени в зверския сблъсък край Константиново

Четирима души загинаха в жестоката катастрофа край село Константиново, сочи предварителна информация за трагичния инцидент, потвърдена от МВР.

Двама са загинали на място, а още двама в линейките на път за болницата. Трима са ранените, настанени в спешното отделение на МБАЛ-Хасково. Сред тях е и момче на 14 години.

Както вече писахме, сигнал за инцидента е подаден в 13,16 часа. Ударът е между „Мерцедес“ и „Опел“. Пострадаха общо 7 души. Челният удар е станал на прав участък на пътя с отлична видимост и в двете посоки.

На мястото на инцидента бяха изпратени 5 полицейски екипа, медицински екипи и два противопожарни екипа.

Пътят между Симеоновград и Хасково, в участъка на катастрофата, е временно затворен за преминаване на автомобили. Трафикът се отклонява по обходен маршрут. Причините за тежкия инцидент се изясняват.

Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. Взети са ДНК проби, които да докажат кои са били водачите на двата автомобила и кои са били пътници.