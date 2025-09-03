От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Четирима загинаха и трима са ранени в зверския сблъсък край Константиново

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Четирима души загинаха в жестоката катастрофа край село Константиново, сочи предварителна информация за трагичния инцидент, потвърдена от МВР. 

    Двама са загинали на място, а още двама в линейките на път за болницата. Трима са ранените, настанени в спешното отделение на МБАЛ-Хасково. Сред тях е и момче на 14 години.

    Както вече писахме, сигнал за инцидента е подаден в 13,16 часа. Ударът е между „Мерцедес“ и „Опел“.  Пострадаха общо 7 души. Челният удар е станал на прав участък на пътя с отлична видимост и в двете посоки. 

    На мястото на инцидента бяха изпратени 5 полицейски екипа, медицински екипи и два противопожарни екипа.

    Пътят между Симеоновград и Хасково, в участъка на катастрофата, е временно затворен за преминаване на автомобили. Трафикът се отклонява по обходен маршрут. Причините за тежкия инцидент се изясняват.

    Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура Хасково. Взети са ДНК проби, които да докажат кои са били водачите на двата автомобила и кои са били пътници.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (2)

    • 1
      Си
      Симпатяга
      6 0
      16:42, 3 сеп 2025
      Трагедия. Съболезнования на близките и роднините на загиналите. Къде бързате, бе хора?
      Отговор
    • 2
      Йо
      Йокин
      1 0
      16:57, 3 сеп 2025
      Има лаф,бързай бавно,но никой не го спазва.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ с изпълнен проект по програма Еразъм+
    Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ с изпълнен проект по програма Еразъм+
    преди 30 минути
    Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България
    Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България
    преди 1 час
    Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са победителите в приложното колоездене
    Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са победителите в приложното колоездене
    преди 4 часа
    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    преди 5 часа
    Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    преди 5 часа
    Хасковски деца показаха майстроски умения по колоездене на „Кенана“
    Хасковски деца показаха майстроски умения по колоездене на „Кенана“
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Deep Purple - Pictures of You

    Случаен виц

    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    Хасково в очакване на бъдещите звезди на футбола в България

    Човек се отличава от всички други създания със способността си да се смее. - Джоузеф Адисън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свинско със смокини и лук по китайски
    Свинско със смокини и лук по китайски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини