Млади футболисти от три области участват в детски футболен турнир в Хасково

    Стартираха мачовете от футболния турнир за деца до 12 години „Богомил Попов“. Надпреварата започна с двубоите от груповата фаза. Тази година в традиционния турнир участват шест отбора. В група „А“ са тимовете на „Левски“ (Карлово), „Арда 1924“ (Кърджали) и „Свиленград 1921“. В група „Б“ попаднаха съставите на ФК „Хасково“, ФК „Хасково 1924“ и ФК „Димитровград 1947“.

    Мачовете днес се играят на стадионите „Хасково“ и „Младост“.

    Турнирът стартира с интригуващи срещи. Младите футболисти демонстрираха качества. Показаха, че в школите им се работи.

    Състезанието продължава и утре. От 09:00 часа на стадион „Хасково“ е двубоят за класиране на 5 или 6 място. След него е малкият финал, а третата среща в утрешната програма ще бъде решителната за титлата от турнира.

