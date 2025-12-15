От х:

Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково

Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково, съобщиха от полицията. Инцидентът стана на 13-ти в 13:40 часа.

58-годишен от Хасково е управлявал „Мицубиши“ в посока от Кърджали към Хасково. Предприел е завой наляво, за да навлезе в друг път без да се убеди, че пътят зад колата му е свободен, при което е ударен отзад от изпреварваща го „Шкода“ с водач 31-годишен старозагорец. От удара, „Мицубиши“-то се е обърнало вляво по посоката си на движение в нива.

Пострадали са леко и двамата водачи, прегледани и освободени са за домашно лечение. Образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

