Водач на „Фолксваген“ се заби в БМВ с пътуващи майка и 2-годишно дете

    Два леки автомобила – „Фолксваген“ и БМВ катастрофираха на кръстовището на булевардите „Раковски“ и „Съединение“ в Хасково. Инцидентът стана около 10 часа днес.

    Зад волана на колата е била жена от Хасково, която возела 2-годишната си дъщеря на задната седалка. Тя заяви, че идвала откъм Зеленчуковия пазар и навлязла в кръстовището на зелен сигнал на светофара, завивайки в посока към квартал „Орфей“. В този момент по надолнището на булевард „Раковски“, на червен сигнал на светофара преминал лек автомобил „Фолксваген“ с благоевградска регистрация. Водачът от Благоевград се движел към НАП. Каза, че се заблудил на светофара и последвал удара.

    При инцидента няма пострадали хора, но по колите са нанесени сериозни материални щети.

    На мястото на произшествието пристигнаха полицаи за изясняване на случая. Водачите са тествани за алкохол, но промили не са отчетени.

    Източник: Haskovo.NET

