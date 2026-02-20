От х:

Пешеходка и моторист без книжка пострадаха при катастрофи в Хасковско

Двама души пострадаха при две катастрофи в Хасковска област, съобщиха от полицията.

Без опасност за живота е пешеходка след инцидент в Ивайловград. Вчера в 9:20 часа на кръстовището между улиците „Армира“ и „Витоша“ 75-годишен с „Опел“ е извършил маневра завой наляво и е ударил със странично ляво огледало движеща се по улицата пешеходка на 80 г. Водачът е транспортирал пострадалата до ЦСМП-Ивайловград, където е прегледана и освободена за домашно лечение. Съставен е акт на водача.

В 16 часа вчера е регистрирано още едно ПТП в тополовградското село Орлов дол. 18-годишен се е движил с „Мерцедес“ и при маневра заобикаляне на паркирани автомобили е навлязъл в насрещното движение, при което се е ударил челно в мотопед, управляван от неправоспособен 25-годишен от новозагорското село Каменово. В инцидента е пострадал мотопедистът, който е настанен за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота.

Източник: Haskovo.NET

