Хасковлия влезе в двора на съседи и намушка куче

    Хасковлия влезе в двора на свои съседи на улица „Антим I“ и намушка куче с нож. Инцидентът се е разигра днес следобед.

    Сигнал за случая е подаден на спешния телефон 112, като на място бяха изпратени две линейки и полицейски екипи. По първоначална информация мъжът е влязъл в имота на комшиите и е пробол няколко пъти с нож животното. По това време в къщата е била стопанката – възрастна жена, която се е опитала да спаси домашния си любимец, вързан на синджир. Това разказа синът ѝ, който по-късно се притекъл на помощ.

    Той обясни, че при свадата са пострадали майка му и съседът. Жената е с травма на ръката, а мъжът – с превързана глава. Към момента не е ясно дали са ранени при боричкането помежду им, или кучето ги е нахапало при самоотбрана. Двамата са откарани с линейки в болницата.

    Най-тежко е състоянието на четириногото от породата средноазиатска овчарка (Алабай), което беше цялото в кръв. Синът на стопанката заяви, че веднага е закарал кучето при ветеринарен лекар, който му е поставил инжекция за кръвоспиране. Собствениците се надяват животното да оцелее и търсят вариант за кръвопреливане.

    Източник: Haskovo.NET

