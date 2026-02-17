От х:

Наградиха най-добрите спортисти на Хасково за миналата годината

    На церемония в зала „Хасково“ бяха наградени най-добрите спортисти, отбори и треньор за миналата година. Този път отличия бяха връчени в седем категории.

    За пръв път награждаване имаше при момчетата и момичетата до 13 години. Победител тук стана състезателката по спортна аеробика Джемре Стефанова. Втората и третата позиция бяха за Моника Караколева от клуба по спортна гимнастика и джудистът Теодор Караколев. На 4-то място са Златимир Иванов (вдигане на тежести) и Максим Себахтин (борба). Петата позиция е за бадминтонистката Дарена Павлова. Състезателките по спортна аеробика Мирослава Митева и Анна Стефанова поделиха шестата позиция, а седма бе Николета Серафимова, която също се състезава в спортната аеробика. С равен брой точки на осма позиция се класираха четирима спортисти – борците Александър Вълканов и Александър Борисов, джудистът Тимур Мъстън и Ирем Мюмюн – спортна аеробика. Състезателка по спортна аеробика бе и на девета позиция – Рая Чобанова. Десетото място е за бадминтонистката Кристияна Николова.

    Първата позиция при юношите и девойките до 19 години бе за Кристин Кръстева. Шампионката по спортна гимнастика изпревари републиканския първенец в спринтовите дисциплини Йоан Радев и джудистът Васил Василев. Тук отличените бяха 14, като също имаше дублиране на местата, заради равния брой точки. Лекоатлетката Анна-Мария Петкова и джудистът Владимир Тодоров са четвърти, а на петата позиция са бадминтонистите Петър Митев и Божидара Боянова и Зорница Дойчева – спортна аеробика. Каратистът Стилиян Язаджиев в шести, а седмица борецът Ивелин Иванов и тенисистката Кристина Василева. Сечил Кямил от клуба по спортна гимнастика дели осмата позиция с боксьорите Дейвид Огнянов и Борис Янков.

    За пръв път при мъжете и жените нямаше десетка. Този път, заради серия от изисквания, в класацията попаднаха само петима души. На първо място се нареди джудистът Антон Димитров. В класирането за топ 5 следваха Мария Габрова - лека атлетика, Мерт Славов - борба, Асен Табаков - борба и Таня Иванова - бадминтон. При отборите триумфът бе за баскетбола. Състезателите на местната школа спечелиха наградите както при юношите, така и при мъжете. Треньор на годината пък стана Християн Христозов от клуба по джудо.

    Наградата „Силна воля“ бе връчена на алпинистката Александра Латунова, която през 2025-та година изкачи планинските първенци на континентите Африка и Северна Америка.

    Връчени бяха и две награди на кмета на хандбалистката Елеонора Кирева и на състезателката по спортна аеробика Николета Серафимова.

