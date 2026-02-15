Силно представяне на класиците на двата хасковски клуба по борба на държавния шампионат

Силно представяне направиха младите борци на двата хасковски клуба в рамките на държавния шампионат за деца първа в втора група в класическия стил.

Хасковлии стигнаха до 10 медала.

В своите възрасти и категории до финалите стигнаха Селим Юруков, Тенчо Щерев, Тодор Делчев, Никола Желязков от СК „Ангел войвода“, Максим Себахтин и Дениз Махмуд от СК „Хасково“. И шестимата допуснаха поражения на финалите и останаха на вторите места.

Четирите бронзови медала за СК „Ангел войвода“ завоюваха Кристиян Валентинов, Александър Иванов, Александър Димитров и Александър Борисов.

Както вече съобщихме, Иван Томов спечели сребърен медал за хасковския клуб „Ангел войвода“ в свободния стил, а Никол Балабанова донесе медал за клуба от шампионата за момичета.