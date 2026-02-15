Волейболистките на „Берое“ сразиха „Раковски“

В среща от волейболния шампионат за девойки – група „Г“ един срещу друг излязоха отбори на „Раковски“ (Димитровград) и на „Берое“ (Стара Загора). Двубоят бе в димитровградската зала „Младост“. Гостите влязоха силно в мача и бързо поведоха след 25:16. Втората и третата части се развиха по подобен начин. Волейболистките на „Берое“ взеха оставащите два гейма с по 25:17 и 25:15 точки.

С успеха си старозагорки натрупаха 26 точки и са втори във временното класиране, като с днешната победи изпревариха именно „Раковски“. Димитровградчанки са трети с 24 точки.

На 22-ри февруари „Раковски“ приема тима на ВК „Кирково“.