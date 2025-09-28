От х:

Димитровградчани ще споделят емоции от финала на Световното първенство по волейбол

    Мачът за титлата на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините ще бъде излъчван на живо на централния площад в Димитровград. Двубоят ще бъде излъчен на голям екран на сцената на площад „България“ пред сградата на Общината на екран 5 на 7 метра. 

    Сцената вече е готова и пейки очакват развълнуваните запалянковци, които искат да споделят емоцията заедно на площада.

    Живото излъчване започва от 12:30 ч., а самият мач е от 13:30 ч. Излъчването се осъществи със съдействието на Escom и Postage.

    Община Димитровград раздава българския трикольор на запалянковците на площада, където са осигурени 240 седящи места.

    Това ще бъде жест не само към феновете на волейбола в Димитровград, а и към хасковлии, много от които вече са решени да гледат именно там важния мач. Българските волейболисти отново обединиха нацията ни и така ще бъде днес и на площада. Двубоят започва в 13:30 часа българско време. 

    „Елате на площада пред общината, за да сме заедно с нашия отбор и тези сърцати момчета, които ни накараха да се гордеем с успехите им. Ще излъчваме титаничния сблъсък на огромна видео стена на сцената, подготвили сме и седящи места“, написа Иво Димов.

    България стигна до мача за златните медали, след като победи Чехия с 3:1 гейма. Днес тимът ще играе със световния шампион Италия, който в другия полуфинал се наложи над Полша. 

    Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

