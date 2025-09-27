Така се прави! В Димитровград излъчват пряко финала на България на Световното по волейбол

Мачът за титлата на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините ще бъде излъчван на живо на централния площад в Димитровград. Новината съобщи в личния си фейсбук профил кметът Иво Димов. Двубоят ще бъде прожектиран на голям екран на сцената на площада.

Това ще бъде жест не само към феновете на волейбола в Димитровград, а и към хасковлии, много от които вече са решени да гледат именно там важният мач. Българските волейболисти отново обединиха нацията ни и така ще бъде утре и на площада. Двубоят започва в 13:30 часа българско време.

„Елате на площада пред общината, за да сме заедно с нашия отбор и тези сърцати момчета, които ни накараха да се гордеем с успехите им. Ще излъчваме титаничния сблъсък на огромна видео стена на сцената, подготвили сме и седящи места“, написа Иво Димов.

България стигна до мача за златните медали, след като днес победи Чехия с 3:1 гейма. Утре тимът ще играе със световния шампион Италия, който в другия полуфинал се наложи над Полша.