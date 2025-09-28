От х:

Група Noise с наградата на „Кошера рок стейдж”

    Рок група Noise спечели петото издание на „Koshera Rock Stage”. Момчетата от Пловдив  получиха най-много гласове от публиката, взеха и вота на организаторите от Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“, както и на домакините от „Atrox MC Haskovo Clubhouse“.

    Наградата за победителите е заснемане на професионален аудио-визуален клип, който ще даде тласък на музикалната им кариера.

    Тази година претенденти в конкурсната програма бяха още Adrenaline Overload от София, Required* от Велико Търново и Candy Ivory King от Харманли.

    Сцената на „Koshera Rock Stage” предоставя възможност на талантливи български банди, които създават нова авторска музика, да се представят пред публика и да добият популярност.

    Фестивалът се организира с подкрепата на програма "Културни инициативи" на Община Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

