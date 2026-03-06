От х:

Крос „Клокотница“, баскетбол и футбол през почивните дни в Хасково

    Традиционният крос „Клокотница“, посветен на годишнината от славната победа на цар Иван Асен II при Клокотница, ще се проведе тази събота. Лекоатлетическият празник се организира от Община Хасково и СК „Атлетик“ и е за деца до 14 години, информираха от кметството. Бягането се провежда в най-красивия парк на Хасково – Кенана.

    През почивните дни в Хасково ще се играят и мачове от баскетболната лига и от областната футболна група.

    СЪБОТА (07.03.2026 Г.)

    Лекоатлетически крос „Клокотница“ за деца от 6 до 14 г. ще стартира от 10:00 ч. на 07.02.2026 година в парк „Кенана“ (пътя към „Зоопарк“ – Хасково). Записване за участие в кроса за различните възрастови групи ще е на място от 9:30 ч.

    11:00 ч. – спортна зала „Дружба“ – „Олимпия Ямбол“ – „Асеновец 2005“ – ББЛ Б група/Юг Б група редовен сезон – мъже

    13:00 ч. – спортна зала „Дружба“БК „Делфин Бургас“ – „Рогош“ – ББЛ Б група/Юг Б група редовен сезон – мъже

    15:00 ч. – спортна зала „Дружба“„Родопа Лъмбърджакс“ – „3.6.9. Баскетболен клуб“ – ББЛ Б група/Юг Б група редовен сезон – мъже

    15:00 ч. – стадион „Младост“ФК „Хасково“ – „Бригада 2010“ Димитровград – Областна група Хасково – мъже

    17:00 ч. – спортна зала „Дружба“„Тракия Стамболийски“ – БК „Хасково Б“ – ББЛ Б група/Юг Б група редовен сезон – мъже

    НЕДЕЛЯ (08.03.2026 Г.)

    15:00 ч. – стадион „Младост“ – „ФК Хасково футболен клуб“ – „Любимец 2018“ Любимец – Областна група Хасково – мъже


     

    Източник: Haskovo.NET

