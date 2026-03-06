От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Гейзер от спукан водопровод наводни магазин в Хасково и счупи стъклата му

Изображение 1 от 8
Покажи в галерия

    Същински гейзер се образува в резултат на спукан водопровод на улица „Царевец“ в Хасково, която е пресечка на улица „Банска“ в района на Градската градина. На този етап не е ясно кога точно е аварирала тръбата, но на ситуацията се натъкнал хасковлията Стамен Георгиев – собственик на магазин за електроуреди втора употреба, намиращ се непосредствено до водопровода.

    Той сподели, че струята от аварията е счупила стъклата на търговския му обект, който е напълно наводнен. Около 7:30 часа, идвайки на работа, собственикът заварил магазина си във вода. Вътре е имало около 20–30 сантиметра слой вода. Той и негов колега веднага започнали да отводняват помещението.

    Георгиев уточни, че пред магазина му е бил паркиран микробусът му, който за малко не е пропаднал в дупката, образувала се в асфалта в резултат на силната струя.

    Сигнал за теча е подаден във ВиК-Хасково около 7:30 часа тази сутрин, потвърдиха служители на водното дружество, изпратени на място за отстраняване на повредата. Те вече са спрели водата в района и са започнали разкопаване на настилката с цел разкриване на авариралия магистрален водопровод.

    Собственикът на наводнения магазин заяви, че при първоначалните огледи в обекта няма повредена бяла техника. Той допълни обаче, че тепърва ще преценява дали да търси обезщетение за нанесените щети.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Крос „Клокотница“, баскетбол и футбол през почивните дни в Хасково
    Крос „Клокотница“, баскетбол и футбол през почивните дни в Хасково
    преди 46 минути
    Задържаха мъж с 50 грама наркотици
    Задържаха мъж с 50 грама наркотици
    преди 1 час
    Карал пиян с 1,31 промила се озова в ареста в Хасково
    Карал пиян с 1,31 промила се озова в ареста в Хасково
    преди 1 час
    Слънчево със слаб вятър
    Слънчево със слаб вятър
    преди 2 часа
    Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково
    Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково
    преди 17 часа
    Деветима са задържани за трафик на мигранти край Свиленград, Любимец и Елхово
    Деветима са задържани за трафик на мигранти край Свиленград, Любимец и Елхово
    преди 17 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Laid Back con "Sunshine reggae" - Arena Suzuki dai 60 ai 2000 - 27/09/2023

    Случаен виц

    Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково
    Слънчево със слаб вятър

    Може да се наложи да водиш битката повече от веднъж, за да победиш. - Маргарет Тачър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кремсупа от пасиран боб
    Кремсупа от пасиран боб

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини