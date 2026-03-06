Гейзер от спукан водопровод наводни магазин в Хасково и счупи стъклата му

Същински гейзер се образува в резултат на спукан водопровод на улица „Царевец“ в Хасково, която е пресечка на улица „Банска“ в района на Градската градина. На този етап не е ясно кога точно е аварирала тръбата, но на ситуацията се натъкнал хасковлията Стамен Георгиев – собственик на магазин за електроуреди втора употреба, намиращ се непосредствено до водопровода.

Той сподели, че струята от аварията е счупила стъклата на търговския му обект, който е напълно наводнен. Около 7:30 часа, идвайки на работа, собственикът заварил магазина си във вода. Вътре е имало около 20–30 сантиметра слой вода. Той и негов колега веднага започнали да отводняват помещението.

Георгиев уточни, че пред магазина му е бил паркиран микробусът му, който за малко не е пропаднал в дупката, образувала се в асфалта в резултат на силната струя.

Сигнал за теча е подаден във ВиК-Хасково около 7:30 часа тази сутрин, потвърдиха служители на водното дружество, изпратени на място за отстраняване на повредата. Те вече са спрели водата в района и са започнали разкопаване на настилката с цел разкриване на авариралия магистрален водопровод.

Собственикът на наводнения магазин заяви, че при първоначалните огледи в обекта няма повредена бяла техника. Той допълни обаче, че тепърва ще преценява дали да търси обезщетение за нанесените щети.

Анета Кутелова