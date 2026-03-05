От х:

Деветима са задържани за трафик на мигранти край Свиленград, Любимец и Елхово

    Деветима души са задържани вчера за трафик на мигранти в района на българо-турската граница. Лидерите, помагачите и изпълнителите, съпричастни към канала, са арестувани в районите на Свиленград, Елхово и Любимец след няколкомесечна оперативна работа, съобщи на страницата си във Фейсбук главен комисар Антон Златанов.

    Почти всички от групата са част от активния криминален контингент, като са извършвали и други престъпления, свързани с трафик, контрабанда и наркотични вещества.

    „Тази добре структурирана организирана престъпна група е в полезрението ни от няколко месеца. В престъпната им дейност се включваше да организират преминаването на мигранти през българо-турската граница, да им подсигуряват логистика – автомобили и водачи, с които да ги транспортират през територията на България до изходните граници за Западна Европа!“, уточни Златанов.

    Четирима от групата са привлечени като обвиняеми, като им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Събрани са множество доказателства, а работата по случая продължава.

    Групата се характеризира с изключителна арогантност при извършване на престъпната си дейност, неподчинение на полицаи при опити за спирането им и застрашаване на живота и здравето им.

    Неутрализирането на множество организирани престъпни групи (ОПГ) за трафик на мигранти през последните две години подпомогна в изключително голяма степен намаляването на мигрантския натиск към страната до сегашните ниски нива.

    В операцията, под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол, участваха служители от няколко структури на ГД „Гранична полиция“ – дирекция „Противодействие на незаконната миграция“, отдел „Разследване“, РДГП-Елхово, РДГП-Бургас и секторите „Специални тактически действия“.

    Източник: Haskovo.NET

