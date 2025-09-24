От х:

Регистрация Изпрати ни новина Календар

Осъден за подпомагане на миграция в Гърция отрича вина, иска да си гледа сина и кравите

    Осъденият за подпомагане на незаконна миграция в Гърци Шенол Чокой от Кърджали, който беше задържан на ГКПП „Капитан Андреево“, ще излезе от ареста с мярка „парична гаранция“ в размер на 3000 лева. Това реши днес съдия Тошка Иванова от Окръжен съд – Хасково.

    57-годишният мъж е роден в Тутракан, но от години живее в Кърджали. От около 10 години, заедно с 18-годишния си син, живеели на квартира в жилището на негов приятел срещу месечен наем. Отглеждал и 8 телета. Той обясни, че преди време имал автокъща, но бизнесът фалирал. От известно време насам се занимавал с транспорт на коли с пътна помощ, като дневно печелел по 150-200 лева. В съдебната зала днес той обясни, че преди 4 дни отишъл до българо-турската граница, за да превози повредена кола, но бил задържан. Оказало се, че това е във връзка с Европейска заповед за арест, издадена от Апелативен съд в Солун, Гърция, където е бил осъден на 14 години затвор за подпомагане на незаконна миграция, от които да изтърпи 8 години затвор. Решението на съда е издадено на 15 януари 2025 г., а деянието било извършено в период от неустановена дата до 26 октомври 2019 г. в съучастие с друг човек на име Азис Шарват. Според разследващите случката се разиграла на турско-гръцката граница, където група мигранти били транспортирани с лек автомобил, предоставен от Шенол и управляван от Азис. При граничния контрол обаче чужденците се разбягали и успели да преминат в Гърция. Така Шенол задочно е осъден да лежи 8 години в гръцки затвор и южната ни съседка иска той да бъде екстрадиран за изтърпяване на наказанието.

    От своя страна днес Шенол Чокой категорично отрече да е замесен в трафика на мигранти и обясни, че от няколко години не е ходил в Гърция. Пред репортери, той посочи различен период от време. „Не съм ходил на таквоз място. Аз нищо не съм направил“, заяви той в съдебната зала, чувайки мотива за осъдителната си присъда в Гърция. Изявлението му може да чуете във видеото към статията. 

    Първоначално от прокуратурата бяха внесли искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него. Чувайки обясненията на Чокой, прокурорът Павел Жеков заяви пред съда, че и по-лека мярка за неотклонение би могла да изпълни целите на закона, която да е съпроводена със забрана за напускане на България.

    На това мнение беше и служебният защитник на Чокой – адвокат Георги Великов.

    В крайна сметка съдия Тошка Иванова определи, че Чокой ще бъде освободен от ареста срещу парична гаранция от 3000 лева и му наложи забрана за напускане на страната. Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 02.10.2025 г. от 10:00 ч.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

