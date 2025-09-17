От х:

Задържаха двама за трафик на хора и фалшиви пари

    Мярка за неотклонение „задържане под стража“ бе наложена на двама турски граджани. Единият е 29-годишният А.К., обвинен за трафик на двама мигранти с автобус, като деянието е извършено в съучастие с още един човек. Другият е 60-годишният Ш.Л., обвинен за пренасяне на фалшиви пари – 979 банкноти от по 20 евро. Двамата са били арестувани на ГКПП „Капитан Андреево“ при влизане от Турция в България на 13 септември 2025 г.

    Окръжният съд в Хасково прие, че до момента във воденото разследване са събрани достатъчно доказателства, включително разпити на свидетели, които водят до обоснованото предположение, че именно двамата обвиняеми са извършители на престъпните деяния.

    Според съда по отношение на задържаните са налице и другите две предпоставки предвидени в закона, а именно – опасността от укриване и извършване на престъпление, тъй като същите са чужди граждани, нямат трайна уседналост в България, а престъпленията, в които са обвинени са тежки умишлени и с висока обществена опасност. Освен това обвиняемият А.К. е осъждан, а престъплението, за което е задържан, е извършено в изпитателния срок на предходното му осъждане.

    Съдът счете, че няма пречка за престоя на обвиняемия Ш.Л. в следствения арест, тъй като по делото не бяха представени доказателства за здравословното му състояние, въпреки твърденията на неговия защитник, че същият има проблеми със здравето.

    С оглед на изложените обстоятелства съдът счете, че единствено най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ ще гарантира участието на обвиняемите във воденото срещу тях наказателно производство.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 25.09.2025 г. от 10:00 ч.

