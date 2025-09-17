Кабинет по хуманитарни науки и нови стаи за СТЕМ обучение откриха в ПМГ-Хасково

Кабинет по хуманитарни науки беше открит официално днес в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Гости на официалната церемония бяха заместник-областният управител на Хасково Богдан Кирилов и началникът на отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в Община Хасково Йорданка Иванова.

Кабинетът по хуманитарни науки е изграден по НП „Осигуряване на съвместна, сигурна и достъпна образователна среда“, съобщи директорът на ПМГ Гергана Петрова. Тя подчерта, че в този кабинет ще се срещнат литературата и дигиталните технологии. За преподавателите по литература най-важното е, че в този кабинет учениците ще се срещнат с книгата, с речниците, с

класическите и с модерните методи за изучаване на хуманитарни науки.

След откриването на кабинета по хуманитарни науки бяха представени и 4 нови класни стаи с интерактивни дисплеи, които са част от СТЕМ средата в гимназията. Те ще дадат възможност за СТЕМ обучение по математика и информатика, информационни технологии, история и цивилизации и география и икономика. Проектът е реализиран по Плана за възстановяване и устойчовост и е на стойност 272 200 лева.

Подробности във видеото към статията.