Станислав Дечев: Стремя се младите да остават в Хасково

Ангажиментът в работата ми като кмет е да работя за това младите хора да остават в Хасково, възрастните да са спокойни, а гостите на града ни да се завръщат отново, каза в интервю за БТА по повод празника на града - 8 септември, кметът Станислав Дечев. Той отчита като добре планирана и свършена работа на администрацията, която ръководи, многото проекти, които се изпълняват в различни точки на общинския център и в различни сфери- образователна, здравеопазване, за подобряване на ВиК и пътната инфраструктура. Част от проектите са финализирани, други са в процес на работа, а трети са почти завършени, казва още кметът.

- Г-н Дечев, точно преди една година, в интервю за БТА по повод празника на Хасково- 8 септември, казахте, че предстои градът да се превърне в голяма строителна площадка. Какво се случва днес и кои проекти са в развитие?

- Всички обекти, които бяхме планирали за превръщане на града в строителна площадка и впоследствие в по-приветливо и удобно място за живеене, вървят с пълна сила. Те са обособени в няколко различни групи.

Един от мащабните проекти, по който работим, е изграждането на модерна сграда на Дом за възрастни хора в лесопарк „Кенана“. Екипът на социалното заведение е всеотдаен и не напразно за настаняване в дома в Хасково винаги има много кандидати от цяла България. Проектът касае онзи голям жест, който дължим ние всички като общество на възрастните ни хора, за да имат те по-добри условия, повече уют и спокойствие, за да живеят с достойнство.

По инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) продължаваме със сложните ВиК проекти. Надяваме се на по-трайно финансиране, защото има доста закъснения с плащанията. Въпреки това, пет от обектите вече са завършени, започваме нови 14, след приключване на съгласуването с останалите институции. Тези проекти са тежки за изпълнение заради реорганизацията на движение и затваряне на улици, но с радост казвам, че имаме добро взаимодействие в водоснабдителното дружество в Хасково и работим рамо до рамо по големите обекти с тях. Разпределили сме дейностите в различни точки на града, за да бъдат обхванати невралгичните места със стари и силно амортизирани водопроводи и за да не се стигне до липса на вода. Комфортът на гражданите във всеки един квартал ни е важен и целта е да бъде намалена до минимум загубата на така ценната вода, а и същевременно да бъде подобрено качеството ѝ.

Проектът за ремонт на надлеза в квартал „Орфей“, който се изпълнява с финансиране през общинския бюджет, в момента върви с много добро темпо. Имаме готовност за ремонт и на другия голям надлез в града- по бул. „Съединение“. И двата обекта са пътни възлови точки в Хасково.

В образователната инфраструктура, например, до месеци добавена стойност ще има с реновирането на три детски градини. Приключва работата по тях и до края на годината децата ще се върнат в заведенията. В Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, където ремонтът е мащабен, предстои приемателна комисия. Надяваме се, че процедурата ще приключи до първия учебен ден и възпитаниците му ще бъдат в обновените си класни стаи на 15 септември. Изградихме и различни спортни площадки в дворното пространство на това училище. Там обновяването продължава, защото досега не е имало физкултурен салон, а в момента се изгражда такъв.

Няма как да не спомена с радост и за строежа на Център за високи постижения в рамките на Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Асен II“. Там също текат последни приготовления, за да имаме в рамките на тази година приключен проект.

С добри темпове върви ремонтът и на единия от двата блока на ученическите общежития. Следва обновяването на втория от блоковете. Усилията ни тук са свързани не само с осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на подрастващите от общината, но и с привличане на други млади хора от съседните областни. Ще напомня, че предхождащо тези подобрения, е решението на Общинския съвет за освобождаване на учениците от такси за общежитие.

Образованието и културата вървят ръка за ръка и няма как да не споделя с удовлетворение от извършения мащабен ремонт на най-голямото читалище в региона и едно от най-старите в страната - „Заря“. Обновяването бе с финансиране по инвестиционна програма на МРРБ. В момента тече ремонтът на Драматично-куклен театър „Иван Димов“, като финансирането за него е по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В Хасково се изпълнява иновативен проект, свързан с развитие на телемедицината, безспорно той ще доведе до модернизиране на образователната среда в здравеопазването, не само в областния град, но и в региона.

Работим в сферата на здравеопазването изключително много. Но действително с екипа ми много се гордеем с проекта на “CARE GET”, за който кандидатствахме пред Европейската комисия и успяхме да се класираме до най-големите градове в Европа. Финансирането е директно от Европейския фонд за регионално развитие. Този проект е свързан с иновативната идея за запазване и развитие на талантите в града. По него една изоставена в града сграда се превръща в място за телемедицина. Районът около нея ще надградим и зоната ще се превърне в хъб за млади хора, които са от различни специалности.

Като голям напредък в усилията за подобряване на здравеопазването, отчитам и закупуването на лъчеускорител от последно поколение за Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) в Хасково. Апаратът вече е внедрен и се използва от пациентите. Радвам се, че с тази апаратура, която е щадяща за пациентите, постигаме нивото на големите болници, за да можем да осигурим спокойствие на хората, които имат необходимост от специфичното лъчелечение да са на терапия така да се каже у дома, до своите близки.

Друга цел в посока здравеопазване е цялостното обновяване на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) по проект в партньорство с ръководството на медицинското заведение. Всички сгради на болницата ще бъдат обновени, а също и вертикалната планировка. Това е един от най-големите проекти в концепцията ни за интегрирано градско развитие. Хвърлихме много усилия в разработването на проекта, тъй като хасковската болница е една от трите областни в страната с най-добри показатели.

- Изброихте редица инфраструктурни проекти в развитие и такива в здравеопазването и образованието, но до къде стигна работата по спортния обект, който се надгражда на улица „Панорама“?

- Всяка година се стремим да надграждаме спортната инфраструктура в общината, защото движението и спортът са важни за всички ни. След откриване на покрития плувен комплекс, край него сега върви обособяване на спортна зона на открито с различни игрища. Работи се и по сграда, в която ще бъдат залите за джудо и бойни спортове.

Когато говорим за инвестиции, Хасково има амбициозна цел по отношение туризма през развитие на мотоспортовете. За първи път в рамките на празничната седмица за Деня на Хасково, градът посрещна почитателите на мототуризма от цяла Европа.

Радостни сме, че приветствахме мотористи от различни европейски държави. А по този проект работата продължава. Още с възстановяване на пистата за мотокрос на част от терена на бившето летище край с. Узунджово, възникна и идеята за това Хасково да се превърне в център на мотоспортовете на Балканите.

Проектирана е голяма писта, за която съгласуването с различни инвестиции върви. Радвам се, че намерихме баланс между сертифицираната летищна писта на този терен и достатъчно място, за да позиционираме писта за автомобилни спортове, както и място, което да развиваме като индустриална зона. А за бизнес терена вече имаме доста запитвания от Министерството на икономиката заради интерес от евентуални инвеститори.

- От 1 септември в Хасково беше въведено обновяване на градския транспорт и промяна на линиите, част от тях са удължени, има и една нова. Как това ще се отрази на гражданите?

- За нас е много важно развитието на градския транспорт, защото той е сред белезите на интелигентите градове. Общественият транспорт в нашия град, за съжаление, беше неглижиран години наред. За мен инвестициите в подобряването му са приоритет, защото това е свързано и подобряване на екологичната среда. От 1 септември по всички градски линии се движат електрически превозни средства и Хасково е един от първите градове в България с изцяло екологичен градски транспорт. С надграждането на още няколко проекта, свързани с обществените превозни средства, искаме да докажем на съгражданите си постоянство. Скоро ще бъде внедрено приложение, чрез което всеки ще може онлайн да следи след колко време пристига електробусът, който чака на спирката. Продължаваме с подмяната на сто спирки, на които ще има електронни информационни табла. Всички тези нововъведения са с крайна цел-разтоварване на централната градска част от автомобили и подобряване на екосредата, а в същото време да предложим алтернатива на хората за екологично, сигурно и финансово по-изгодно придвижване.

С подобряване на екологичните условия е свързан и друг от големите проекти, които изпълняваме- за подмяна на печките на твърдо гориво и замяната им с алтернативни отоплителни уреди.

- Предстои обсъждането в Общинския съвет на важни промени, планирани от администрацията по Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства - от какво е породена необходимостта от тях?

Предлагаме цялостна реорганизация, която ще извърши общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ на условията за паркиране в синя зона. Ще бъде повишена цената в паркозоната и с това са свързани също усилията ни за разтоварване на централните улици.

Няма как да бъде подмината една от най-важните предстоящи теми за страната ни – въвеждането на еврото за официална валута от 1 януари догодина. Как това ще се отрази на инвестиционния климат и въобще на живота на хората и работата на администрацията?

Очаквам положителна промяна. Всеки инвеститор от всяка точка на света, който работи, или реши да направи вложения в България, ще работи на практика с втората по сила валута в света. В същото време не очаквам сериозни сътресения за гражданите. Хората все повече пътуват и считам, че виждат предимството на евро валутата. От гледна точка на готовността ни като администрация- подготвили сме наредбите, които са видни за превалутиране на всички такси, цени на услуги, които ще са надолу. Разбира се, съществуват все още различни логистични проблеми, но имаме достатъчно време, за да ги изчистим.

- Какво е вашето пожелание към съгражданите ви за Празника на Хасково - 8 септември?

Пожелавам на всички най-вече здраве, сили и увереност. Благодаря на всеки един, който полага усилие и енергия нашият град да бъде все по-добър за живеене. Моят ангажимент е ясен: да превърнем Хасково в град, в който младите искат да останат, възрастните да се чувстват спокойни, а гостите ни да се завръщат отново тук. И като кмет се стремя да работя така, че да изпълня това, защото Хасково има бъдеще и то е в нашите ръце.

Красимира Славова, БТА Хасково