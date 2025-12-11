РИОСВ - Хасково е проверила 6 пъти ТЕЦ "Марица" 3 през ноември

През ноември РИОСВ-Хасково провери ТЕЦ „Марица-3“ общо шест пъти, като две от проверките бяха във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на околната среда. Една от проверките е заради регистрирано превишение на средночасовата норма за серен диоксид, отчетена от АИС „Раковски“-Димитровград. По време на проверката пречиствателните съоръжения работят в нормален режим. Според данни на Системата за ранно предупреждение е отчетено наличие на пренос на емисии на серен диоксид от енергиен комплекс „Марица изток“ – гр. Гълъбово, съобщиха в месечния си отчет от екоинспекцията в Хасково.

През месец ноември РИОСВ - Хасково, която контролира и област Кърджали, състави четири акта за нарушения на екологичното законодателство. Един по Закона за опазване на околната среда, два по Закона за водите и един по Закона за биологичното разнообразие. Издадени са пет наказателни постановления на обща стойност 6 000 лв.

Санкционирани са две общини за неподдържани пречиствателни станции за отпадъчни води в техническа и експлоатационна изправност. Дружество в Харманли зауства отпадъчни води в дере без необходимото разрешително за ползване на воден обект. Друго юридическо лице не извършва собствени периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители. Физическо лице приема, съхранява и разстила строителни отпадъци в имот, който не е площадка за третиране на отпадъци.

Служителите на екоинспекцията са извършили 132 проверки на дейността на 117 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали през изминалия месец. За спазване на екологичното законодателство са дадени 49 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на законови изисквания.

Извършени са проверки във връзка с дадени предписания за установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии.

Служители на инспекцията са участвали в мониторинг на видовете сънливец, родопски крем, пърчовка, джел, пърнар за целите на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Проверена е зоологическата градина в Хасково във връзка с изпълнение на условията, поставени в издаден лиценз.

Извършени са две проверки по сигнали за нанесени щети от кафява мечка. Съвместно с БДЗП експерти на РИОСВ провериха защитени зони за хвърляне на отровни примамки. Служители на инспекцията съвместно с Басейнова дирекция ИБР-Пловдив и Регионална лаборатория извършиха проверка на кравеферма в землището на село Соколино, община Момчилград. Констатирано е, че в резултат на проливните дъждове, които са преминали през торовата площадка на кравефермата, торови води се стичат и заливат прилежащите площи, като достигат и се разливат частично по пътното платно на пътя за гр.Крумовград.

При проверката не е установено изтичане на отпадъчни води, поради което преписката е изпратена по компетентност на Община Момчилград.

Във връзка с установени екологични щети в резултат на жп инцидент през август с дерайлирали горящи цистерни и разлив на гориво в землището на с.Пясъчево, общ.Симеоновград, от РЛ – Хасково са взети допълнително почвени проби от 6 пункта от района на аварията, които са анализирани за съдържание на нефтопродукти от Референтна лабаратория в Бургас. Резултатите от извършените изпитвания показват спазване на предохранителната концентрация за нефтопродукти.

В резултат на осъществен контрол от РИОСВ – Хасково са почистени нерегламентирани сметища в землищата на с. Георги Добрево, община Любимец, с. Красино, община Крумовград, с.Брод, с. Злато поле, с.Черногорово, с. Крепост, всички в община Димитровград, с. Садовица, с.Загорско, с. Нановица, с. Звездел и с.Кременец, всички в община Момчилград и с. Динево, с. Конуш, с. Криво поле, с. Малево, с.Нова надежда, с. Войводово и с. Узунджово, всички в община Хасково.