От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

РИОСВ - Хасково е проверила 6 пъти ТЕЦ "Марица" 3 през ноември

През ноември РИОСВ-Хасково провери ТЕЦ „Марица-3“ общо шест пъти, като две от проверките бяха във връзка с постъпили сигнали за замърсяване на околната среда. Една от проверките е заради регистрирано превишение на средночасовата норма за серен диоксид, отчетена от АИС „Раковски“-Димитровград. По време на проверката пречиствателните съоръжения работят в нормален режим. Според данни на Системата за ранно предупреждение е отчетено наличие на пренос на емисии на серен диоксид от енергиен комплекс „Марица изток“ – гр. Гълъбово, съобщиха в месечния си отчет от екоинспекцията в Хасково.

През месец ноември РИОСВ - Хасково, която контролира и област Кърджали, състави четири акта за нарушения на екологичното законодателство. Един по Закона за опазване на околната среда, два по Закона за водите и един по Закона за биологичното разнообразие. Издадени са пет наказателни постановления на обща стойност 6 000 лв. 

Санкционирани са две общини за неподдържани пречиствателни станции за отпадъчни води в техническа и експлоатационна изправност.  Дружество в Харманли зауства отпадъчни води в дере без необходимото разрешително за ползване на воден обект. Друго юридическо лице не извършва собствени периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители. Физическо лице приема, съхранява и разстила строителни отпадъци в имот, който не е площадка за третиране на отпадъци.

Служителите на екоинспекцията са извършили 132 проверки на дейността на 117 обекта, работещи на територията на областите Хасково и Кърджали през изминалия месец. За спазване на екологичното законодателство са дадени 49 предписания за отстраняване на констатирани нарушения или изпълнение на законови изисквания.
Извършени са проверки във връзка с дадени предписания за установяване на нарушения в режима на опазването и стопанисването на защитени територии.

Служители на инспекцията са участвали в мониторинг на видовете сънливец, родопски крем, пърчовка, джел, пърнар за целите на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Проверена е зоологическата градина в Хасково във връзка с изпълнение на условията, поставени в издаден лиценз.

Извършени са две проверки по сигнали за нанесени щети от кафява мечка. Съвместно с БДЗП експерти на РИОСВ провериха защитени зони за хвърляне на отровни примамки. Служители на инспекцията съвместно с Басейнова дирекция ИБР-Пловдив и Регионална лаборатория извършиха проверка на кравеферма в землището на село Соколино, община Момчилград. Констатирано е, че в резултат на проливните дъждове, които са преминали през торовата площадка на кравефермата, торови води се стичат и заливат прилежащите площи, като достигат и се разливат частично по пътното платно на пътя за гр.Крумовград. 
При проверката не е установено изтичане на отпадъчни води, поради което преписката е изпратена по компетентност на Община Момчилград.

Във връзка с установени екологични щети в резултат на жп инцидент през август с дерайлирали горящи цистерни и разлив на гориво в землището на с.Пясъчево, общ.Симеоновград, от РЛ – Хасково са взети допълнително почвени проби от 6 пункта от района на аварията, които са анализирани за съдържание на нефтопродукти от Референтна лабаратория в Бургас. Резултатите от извършените изпитвания показват спазване на предохранителната концентрация за нефтопродукти.

В резултат на осъществен контрол от РИОСВ – Хасково са почистени нерегламентирани сметища в землищата на с. Георги Добрево, община Любимец, с. Красино, община Крумовград, с.Брод, с. Злато поле, с.Черногорово, с. Крепост, всички в община Димитровград, с. Садовица, с.Загорско, с. Нановица, с. Звездел и с.Кременец, всички в община Момчилград и с. Динево, с. Конуш, с. Криво поле, с. Малево, с.Нова надежда, с. Войводово и с. Узунджово, всички в община Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Проверяват къщите за гости в Минерални бани
Проверяват къщите за гости в Минерални бани
Засилени проверки по хасковските магазини дни преди Великден
Засилени проверки по хасковските магазини дни преди Великден
43 проверки са извършили от РИОСВ през декември
43 проверки са извършили от РИОСВ през декември
Засилени проверки в Пампорово по празниците
Засилени проверки в Пампорово по празниците
Проверки в магазините за риба преди Никулден
Проверки в магазините за риба преди Никулден
От днес в Хасково започват засилени проверки над товарните автомобили и автобуси
От днес в Хасково започват засилени проверки над товарните автомобили и автобуси
138 нарушения са констатирали пътните полицаи през изминалата масирана акция
138 нарушения са констатирали пътните полицаи през изминалата масирана акция
Акция “24 часа скорост” се провежда на територията на хасковска област
Акция “24 часа скорост” се провежда на територията на хасковска област
Проверки по търговските обекти за Великден
Проверки по търговските обекти за Великден

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Стотици млади таланти се включиха в конкурса на РИОСВ „Планините – убежище за мечтите ни“
Стотици млади таланти се включиха в конкурса на РИОСВ „Планините – убежище за мечтите ни“
преди 1 час
Деца и родители се включиха в състезанието „Спортист на градината“
Деца и родители се включиха в състезанието „Спортист на градината“
преди 1 час
Първите коледарчета дойдоха в Хасково за фестивал „Коледарче“
Първите коледарчета дойдоха в Хасково за фестивал „Коледарче“
преди 2 часа
Откриха модерен кабинет по география и икономика в ПГТ „Александър Паскалев“
Откриха модерен кабинет по география и икономика в ПГТ „Александър Паскалев“
преди 3 часа
Иззеха 540 кг месо, 1500 яйца и 332 кг препарати за растителна защита от камион и две коли
Иззеха 540 кг месо, 1500 яйца и 332 кг препарати за растителна защита от камион и две коли
преди 3 часа
Познайник на полицията окраде хасковлийка в църква, жена задигна 12 000 лв. и 600 евро от къща
Познайник на полицията окраде хасковлийка в църква, жена задигна 12 000 лв. и 600 евро от къща
преди 3 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Богомилите и първото покръстване на българите

Случаен виц

Стотици млади таланти се включиха в конкурса на РИОСВ „Планините – убежище за мечтите ни“

Трябва да се живее с индиго-в случай че изчезнеш, да имаш доказателство, че си съществувал - Станислав Йежи Лец

Последни обяви

Случайна рецепта

Дроб по воденичарски
Дроб по воденичарски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини