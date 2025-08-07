РИОСВ – Хасково: Стойностите на серен диоксид в Димитровград са в норма

При установено рязко повишаване стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетено след 18.00 часа на вчера от АИС „Раковски“, от РИОСВ - Хасково са предприели мерки, свързани основно с работата на оператора ТЕЦ „Марица 3“ АД.

В 19:00 часа е била извършена проверка. Уведомен е бил оператора в спешен порядък да предприеме мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност.

Действията от страна на оператора са довели до рязко намаляване на стойностите на серния диоксид след отчетеното в реално време 19.00 часа превишение от 1,217 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 μg/m³, съобщават от екоинспекцията. Регистрираната стойност от 426,29 μg/m³ за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция, допълват от РИОСВ.

В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид е била в норма и e била 22,28 μg/m³. След 20:00 часа стойностите по този показател са се задържали от 20 до 30 μg/m³.

По време на проверката е било установено, че операторът е предприел следните мерки: повишено е количество на подавания варов разтвор в абсорбера на СОИ, включени са две газови горелки, изключен е един мелещ вентилатор, намален е товара на горивната инсталация с 14 MW от 69 до 55 MW.

Поради неблагоприятните метеорологични условия и възникнали пожари в района, които също допринасят за наслагването на емисии от серен диоксид и тяхното задържане в приземния атмосферен слой, към 21:15 часа операторът е продължил да изпълнява предприетите мерки до постигане на трайно ниски нива на показател серен диоксид.

Нивото на концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух при превишаването на което се приема, че съществува риск за здравето на хората и е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки с цел превенция, е било 500 μg/m³, измерено в три последователни часа. Определя се като алармен праг и до момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид, съобщават още от регионалната екоинспекция в Хасково.