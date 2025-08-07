От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

РИОСВ – Хасково: Стойностите на серен диоксид в Димитровград са в норма

При установено рязко повишаване стойностите на серен диоксид в атмосферния въздух в Димитровград, отчетено след 18.00 часа на вчера от АИС „Раковски“, от РИОСВ - Хасково са предприели мерки, свързани основно с работата на оператора ТЕЦ „Марица 3“ АД.

В 19:00 часа е била извършена проверка. Уведомен е бил оператора в спешен порядък да предприеме мерки за намаляване на масовия поток на серен диоксид, образуван в резултат на производствената дейност.

Действията от страна на оператора са довели до рязко намаляване на стойностите на серния диоксид след отчетеното в реално време 19.00 часа превишение от 1,217 пъти над пределно допустимата стойност на средночасовата норма от 350 μg/m³, съобщават от екоинспекцията. Регистрираната стойност от 426,29 μg/m³ за серен диоксид в атмосферния въздух на града е кратковременна експозиция, допълват от РИОСВ.

В следващия час регистрираната стойност по показател серен диоксид е била в норма и e била 22,28 μg/m³. След 20:00 часа стойностите по този показател са се задържали от 20 до 30 μg/m³.

По време на проверката е било установено, че операторът е предприел следните мерки: повишено е количество на подавания варов разтвор в абсорбера на СОИ, включени са две газови горелки, изключен е един мелещ вентилатор, намален е товара на горивната инсталация с 14 MW от 69 до 55 MW.

Поради неблагоприятните метеорологични условия и възникнали пожари в района, които също допринасят за наслагването на емисии от серен диоксид и тяхното задържане в приземния атмосферен слой, към 21:15 часа операторът е продължил да изпълнява предприетите мерки до постигане на трайно ниски нива на показател серен диоксид.

Нивото на концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух при превишаването на което се приема, че съществува риск за здравето на хората и е необходимо да бъдат предприети конкретни мерки с цел превенция, е било 500 μg/m³, измерено в три последователни часа. Определя се като алармен праг и до момента през 2025 г. в Димитровград не е регистрирано превишение на алармения праг в три последователни часа за серен диоксид, съобщават още от регионалната екоинспекция в Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България, говори пред Боби Ваклинов за ТЕЦ Марица 3 и империята на Ковачки
Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България, говори пред Боби Ваклинов за ТЕЦ Марица 3 и империята на Ковачки

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Съдът остави за постоянно в ареста Илко Тигъра
Съдът остави за постоянно в ареста Илко Тигъра
преди 44 минути
Пожарът между Харманли и Любимец е ограничен на всички фронтове
Пожарът между Харманли и Любимец е ограничен на всички фронтове
преди 2 часа
Двама мотоциклетисти са на домашно лечение след произшествия в хасковско
Двама мотоциклетисти са на домашно лечение след произшествия в хасковско
преди 2 часа
Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет
Задържаха петима, хранили се директно от щандовете в хипермаркет
преди 3 часа
Кога и защо е добре да потърсим съвет от фармацевт?
Кога и защо е добре да потърсим съвет от фармацевт?
преди 4 часа
АМ „Марица“ остава затворена, пожарът изпепели 30 000 декара
АМ „Марица“ остава затворена, пожарът изпепели 30 000 декара
преди 17 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Гьобекли тепе: Раждането на цивилизацията

Случаен виц

Двама мотоциклетисти са на домашно лечение след произшествия в хасковско
Съдът остави за постоянно в ареста Илко Тигъра

Не животът, а добрият живот си струва да бъде ценен. - Сократ

Последни обяви

Случайна рецепта

Спагети по азиатски
Спагети по азиатски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини