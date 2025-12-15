Мнозинството от читателите ни познаха съдбата на кабинета „Желязков“

Читателите на Haskovo.net познаха участта на правителството на Росен Желязков и оставката, която подаде под натиска на протестите. На въпроса "Протестите ще свалят ли правителството на Росен Желязков?“ отговориха 214 наши читатели. По голямата част от тях - 119 или 55,6 % отговориха с „Да“.

Значително по-малко - 84 души, които са 39,3 % от запитаните смятаха, че кабинетът на ГЕРБ, ИТН и БСП, подкрепян и от депутатите на ДПС-Ново начало, ще оцелее въпреки призивите за оставка и масовите протести в цялата страна.

Само 11 души, които са 5,1 на сто от отговорилите са казали, че не могат да преценят.

Анкетите на Haskovo.net не претендират за представителност, но улавят тенденции и дават насоки за динамиката на общественото мнение на хората от Хасково и региона.