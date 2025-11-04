От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Читатели: Исканите от ИТН промени в НК за личните данни обслужват корумпираните

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Исканите от ИТН промени в Наказателния кодекс за личните данни обслужват корумпираните политици, категорични са читателите на Haskovo.net. Това сочат резултатите от анкета в Haskovo.net.

    На въпроса „Какво мислите за предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс?" са отговорили 198 души. 165 от тях или 83,3% смятат, че „Това е опит за създаване на закон-бухалка, който да ограничи свободата на словото и ще защити интересите на корумпирани политици“.  

    Едва 26 души или 13,1% подкрепят поисканите промени и смятат, че промените ще защитят личното пространство на гражданите. Само 7 от отговорилите читатели или 3,5% отговорят, че не могат да преценят.

    Анкетата в сайта няма представителен характер, но дава обща представа за нагласите на обществото.

      

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Поредната измама на гражданското общество - "Разговор" с Калин Тодоров
    Поредната измама на гражданското общество - "Разговор" с Калин Тодоров
    Кои са нерешените проблеми в Хасково и с какво трябва да се справи следващият кмет?
    Кои са нерешените проблеми в Хасково и с какво трябва да се справи следващият кмет?
    Какво си пожелават хасковлии през Новата година?
    Какво си пожелават хасковлии през Новата година?

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Представят книгата „В памет на отминалото поколение“ от Филип Димитров в Хасково
    Представят книгата „В памет на отминалото поколение“ от Филип Димитров в Хасково
    преди 57 минути
    66-годишен мъж почина след удар от линейка в Симеоновград
    66-годишен мъж почина след удар от линейка в Симеоновград
    преди 1 час
    Апелативният съд в Пловдив отмени решението за отстраняването на кмета Мюмюн Искендер
    Апелативният съд в Пловдив отмени решението за отстраняването на кмета Мюмюн Искендер
    преди 3 часа
    Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково
    Станаха ясни шампионите на ученическите игри по футбол в Хасково
    преди 5 часа
    Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства
    Откриха 265 400 контрабандни цигари в тир с машини и механични устройства
    преди 7 часа
    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    Хванаха пиян зад волана с 1,45 промила алкохол
    преди 9 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – СКАНДАУ - ДА ИМ СЕ ДАМ ЛИ

    Случаен виц

    Апелативният съд в Пловдив отмени решението за отстраняването на кмета Мюмюн Искендер
    66-годишен мъж почина след удар от линейка в Симеоновград

    Изкарали умовете на пазара, всеки пак своя ум си купил. -Турска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Фусили с моцарела и сушени домати
    Фусили с моцарела и сушени домати

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини