Читатели: Исканите от ИТН промени в НК за личните данни обслужват корумпираните

Исканите от ИТН промени в Наказателния кодекс за личните данни обслужват корумпираните политици, категорични са читателите на Haskovo.net. Това сочат резултатите от анкета в Haskovo.net.

На въпроса „Какво мислите за предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс?" са отговорили 198 души. 165 от тях или 83,3% смятат, че „Това е опит за създаване на закон-бухалка, който да ограничи свободата на словото и ще защити интересите на корумпирани политици“.

Едва 26 души или 13,1% подкрепят поисканите промени и смятат, че промените ще защитят личното пространство на гражданите. Само 7 от отговорилите читатели или 3,5% отговорят, че не могат да преценят.

Анкетата в сайта няма представителен характер, но дава обща представа за нагласите на обществото.