От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Стартираха общинските ученически игри по лека атлетика в Хасково. Днес се проведе надпреварата за момчета и момичета до 7 клас. Състезанието бе на стадион „Младост“ и в залата на Спортно училище „Стефан Караджа“.

    Дисциплините, в които имаше надпревара, бяха 100 метра спринт, гладко бягане на 400 метра, а за момчетата имаше и дълга дистанция на 800 метра, щафета 4 х 100 метра, скокове на височина и на дължина и тласкане на гюле.

    В състезанието днес се включиха едва пет училища. 

    В крайна сметка на първо място при момчетата завърши тимът на ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово. Втори и трети се класираха съответно лекоатлетите на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ОУ „Шандор Петьофи“.

    При момичетата победата е за състезателките на ОУ „Св. Иван Рилски“. Второто място е за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, а третото е за ОУ „Любен Каравелов“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
    Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
    преди 28 минути
    Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона
    Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона
    преди 3 часа
    Балет „Тангра“ с приз от „Боровец танцува“
    Балет „Тангра“ с приз от „Боровец танцува“
    преди 3 часа
    Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“
    Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“
    преди 4 часа
    Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
    Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
    преди 4 часа
    Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?
    Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra - Ev'ry Time We Say Goodbye

    Случаен виц

    Апелативният съд в Пловдив отмени решението за отстраняването на кмета Мюмюн Искендер
    Читатели: Исканите от ИТН промени в НК за личните данни обслужват корумпираните

    Винаги търси кой е глупакът в сделката. Ако не го намериш, значи си ти. - Марк Кюбан

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Белгийска торта
    Белгийска торта

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини