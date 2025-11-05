Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика

Стартираха общинските ученически игри по лека атлетика в Хасково. Днес се проведе надпреварата за момчета и момичета до 7 клас. Състезанието бе на стадион „Младост“ и в залата на Спортно училище „Стефан Караджа“.

Дисциплините, в които имаше надпревара, бяха 100 метра спринт, гладко бягане на 400 метра, а за момчетата имаше и дълга дистанция на 800 метра, щафета 4 х 100 метра, скокове на височина и на дължина и тласкане на гюле.

В състезанието днес се включиха едва пет училища.

В крайна сметка на първо място при момчетата завърши тимът на ОУ „Любен Каравелов“ в село Узунджово. Втори и трети се класираха съответно лекоатлетите на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ОУ „Шандор Петьофи“.

При момичетата победата е за състезателките на ОУ „Св. Иван Рилски“. Второто място е за СУ „Св. Паисий Хилендарски“, а третото е за ОУ „Любен Каравелов“.