„Царската“ гимназия с дубъл на ученическите игри по лека атлетика

    Три училища се включиха в общинските ученически игри по лека атлетика за юноши и девойки до 10 клас в Хасково. На стадиона излязоха представители на ПГДС „Цар Иван Асен II“, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“.

    Надпреварата започна със спринта на 100 метра, след което участниците направиха опити в скоковете на височина и на дължина. Останалите дисциплини при девойките бяха спринт на 200 и гладко бягане на 400 метра, щафета 4 х 100 метра и тласкане на гюле. При юношите освен тези дисциплини, бе включено и гладко бягане на 800 метра.

    При девойките на първо място се класира отборът на ПГДС. Състезателките събраха 141 точки. Също с толкова на второ място е отборът на Езиковата гимназия. Лекоатлетките на „царската“ гимназия обаче са първи, заради по-предни позиции в отделните дисциплини.

    Гимназията по дървообработване и строителство триумфира и в надпреварата за юноши. Лекоатлетите на учителя Стайко Стоев направиха сбор от 179 точки.

    Втори е тимът на Професионалната гимназия по механоелектротехника със 137 точки.

    Победителите си осигуриха класиране на областния етап на ученическите игри по лека атлетика. Следващата седмица стартира общинската битка по волейбол.

    Източник: Haskovo.NET

