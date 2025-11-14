Черният петък дойде в големите вериги за техника в Хасково, ще продължи и в понеделник

Черният петък дойде в големите вериги за черна и бяла техника в Хасково и ще продължи до края на деня в понеделник, научи Haskovo.net.

Първи започнаха намаленията в магазин „Зора“. Там предлагат стоки със сериозни отстъпки още от четвъртък. В „Технополис“ и „Техномаркет“ намаленията са в сила от днес сутринта.

Отстъпките са между 10 и 15 процента най-често, но за някои артикули има още по-високи намаления. Търговците съветват да не се чака до неделя и понеделник, защото повечето от намалените стоки са до изчерпване на количествата.