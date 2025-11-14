От х:

Мобилен пункт приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково

    Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в Хасково до 16 часа днес.  Той е на площад „Спартак“ в пространството между бариерата и входа на КСК „Спартак“. Всички домакинства ще имат възможност да предадат днес безвъзмездно следните видове опасни отпадъци, генерирани от бита:

    - Лекарства с изтекъл срок на годност;

    - Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, разтворители и разредители за бои, грундове, мастила, терпентин, лепила;

    - Домакински препарати и химикали – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, белина, препарати, отстраняващи петна и ръжда от повърхности, дезинфектанти и други подобни;

    - Киселини, основи, реактиви и други;

    - Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност, продукти, свързани с грижи по домашни любимци;

    - Луминесцентни и флоуресцентни тръби (лампи);

    - Фотографски консумативи.

    Тези отпадъци, не случайно определени по закон като опасни, нямат място в шкафовете и мазетата ни. Нямат място и в сивите контейнери за смесен битов отпадък. Предадени на лицензирана организация, те се приемат от специалисти, разделят се в специални контейнери според вида им и се транспортират при всички мерки за безопасност до инсталация, в която по строго контролирани екологосъобразни процедури се обезвреждат.

    Кампанията на Община Хасково и партньорите им, които са частна фирма, е част от предприетите мерки за устойчиво управление на отпадъците в Хасково, за увеличаване на дела на разделно събраните при източника отпадъци и намаляване на количеството на смесения битов отпадък. 

    Целта е да не се допуска смесване на опасни отпадъци от домакинствата с битови и нерегламентираното им изхвърляне.

    Източник: Haskovo.NET

