Мобилен пункт приема опасни отпадъци на пл. „Спартак“ в Хасково

Мобилен пункт ще приема опасни отпадъци в Хасково до 16 часа днес. Той е на площад „Спартак“ в пространството между бариерата и входа на КСК „Спартак“. Всички домакинства ще имат възможност да предадат днес безвъзмездно следните видове опасни отпадъци, генерирани от бита:

- Лекарства с изтекъл срок на годност;

- Лакове и бояджийски материали – лакове, бои, разтворители и разредители за бои, грундове, мастила, терпентин, лепила;

- Домакински препарати и химикали – перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, белина, препарати, отстраняващи петна и ръжда от повърхности, дезинфектанти и други подобни;

- Киселини, основи, реактиви и други;

- Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност, продукти, свързани с грижи по домашни любимци;

- Луминесцентни и флоуресцентни тръби (лампи);

- Фотографски консумативи.

Тези отпадъци, не случайно определени по закон като опасни, нямат място в шкафовете и мазетата ни. Нямат място и в сивите контейнери за смесен битов отпадък. Предадени на лицензирана организация, те се приемат от специалисти, разделят се в специални контейнери според вида им и се транспортират при всички мерки за безопасност до инсталация, в която по строго контролирани екологосъобразни процедури се обезвреждат.

Кампанията на Община Хасково и партньорите им, които са частна фирма, е част от предприетите мерки за устойчиво управление на отпадъците в Хасково, за увеличаване на дела на разделно събраните при източника отпадъци и намаляване на количеството на смесения битов отпадък.

Целта е да не се допуска смесване на опасни отпадъци от домакинствата с битови и нерегламентираното им изхвърляне.