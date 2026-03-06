Задържаха мъж с 50 грама наркотици

55-годишен мъж е задържан за притежание на наркотици в Димитровград, съобщиха от МВР. В четвъртък криминалисти са извършили проверка в дома му в село Крепост. В жилището е намерен плик със суха листна маса (кафяво вещество) с тегло 50 грама. Полевият наркотест е реагирал на аналог на наркотични вещества. Мъжът е предал дрогата с протокол по образуваното досъдебно производство. Мярката му за задържане в ареста е до 24 часа.

В управлението в областния град е доведено и непълнолетно момче. При проверка на 15-годишния полицаите са открили сгъвка със суха зелено-кафява листна маса – „чай за пушене“ с тегло 0,5 грама.