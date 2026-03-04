Заловиха младеж с 2 грама забранен чай за пушене

Младеж е заловен за държане на дрога в Димитровград, съобщиха от полицията. Във вторник в 15:20 часа на булевард „Стeфан Стамболов“ униформени полицаи са проверили лек автомобил „Пежо“, шофиран от 23-годишен.

В хода на контрола в ключодържателя за колата е открита сгъвка с 2 грама суха зелена листна маса. Собственикът ѝ е споделил, че е чай за пушене. Последвала е проверка в жилището му на улица „Баба Вида“, където са намерени още 3 грама от същия вид наркотик.

Дрогата е иззета с протокол, а младежът е бил задържан за срок до 24 часа.