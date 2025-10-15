От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

18 °C

Камен Донев и „Лекция номер едно за народното творчество“ гостуват в Димитровград

Уникалният и неповторим  Камен Донев пристига в Димитровград, за да изнесе „Лекция № 1 за народното творчество“. Авторският моноспектакъл на Пловдивския театър ще бъде представен в ОДТ „Апостол Карамитев“ на 19 ноември от 19:00 часа.

Сценографията на спектакъла е направена от Ралица Русева, музиката е на Камен Донев и Кирил Добрев, а хореографията е дело на Ивайло Иванов. А какво е народното творчество? Това е творчество, което се създава от народа. Толкоз. То се ражда основно по селата, т.е. извън града. Но и това, което се ражда в града, пак може да се каже, че е народно творчество, защото хората в града обикновено са от селата.

Това се вижда най-добре през почивните дни, когато те отиват в селата, а хората от селата в събота и неделя посещават града, за да продават това, което отглеждат в самите села, и да си закупят от града онова, което съответно в селата липсва. Така нареченият народен творец заучава, помни, изпълнява, но също така той трябва да интерпретира, фантазира и до обогатява основно с любов и от все сърце да предава на своите наследници до обогатеното.

Важното обаче е, че в народното творчество никой не иска да развали направеното, а обратното – да го направи по-хубаво. Спектакълът не е подходящ за лица под 14 години.

От премиерата, състояла се на 16 октомври 2007 година до днес, най-голямото признание за спектакъла са неговите над 340 000 зрители – постижение, с което нито един български спектакъл в историята на театъра не може да се похвали. 

Билети на касата на театъра и онлайн ТУК .

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
Създаването на Димитровград
Създаването на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
75 години Димитровград
75 години Димитровград
Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
"Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
"Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
Уют (2019) - Камен Донев
Уют (2019) - Камен Донев

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици
Травма вади Мирослав Илиев от терените за няколко седмици
преди 17 минути
НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната
НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната
преди 1 час
Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
преди 2 часа
Повече изложители и концерт на Стефан Вълдобрев на Фестивала на царския орел в Тополовград
Повече изложители и концерт на Стефан Вълдобрев на Фестивала на царския орел в Тополовград
преди 2 часа
Глобиха водачка, блъснала дете и напуснала катастрофата
Глобиха водачка, блъснала дете и напуснала катастрофата
преди 2 часа
Променлива облачност в сряда
Променлива облачност в сряда
преди 4 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
От мерак – гост народния певец Хамид Имамски

Случаен виц

НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната

Да бъдеш щастлив е нищо; да се смяташ за щастлив — всичко. - Оноре дьо Балзак

Последни обяви

Случайна рецепта

Омлет от шунка и спанак
Омлет от шунка и спанак

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини