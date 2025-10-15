Камен Донев и „Лекция номер едно за народното творчество“ гостуват в Димитровград

Уникалният и неповторим Камен Донев пристига в Димитровград, за да изнесе „Лекция № 1 за народното творчество“. Авторският моноспектакъл на Пловдивския театър ще бъде представен в ОДТ „Апостол Карамитев“ на 19 ноември от 19:00 часа.

Сценографията на спектакъла е направена от Ралица Русева, музиката е на Камен Донев и Кирил Добрев, а хореографията е дело на Ивайло Иванов. А какво е народното творчество? Това е творчество, което се създава от народа. Толкоз. То се ражда основно по селата, т.е. извън града. Но и това, което се ражда в града, пак може да се каже, че е народно творчество, защото хората в града обикновено са от селата.

Това се вижда най-добре през почивните дни, когато те отиват в селата, а хората от селата в събота и неделя посещават града, за да продават това, което отглеждат в самите села, и да си закупят от града онова, което съответно в селата липсва. Така нареченият народен творец заучава, помни, изпълнява, но също така той трябва да интерпретира, фантазира и до обогатява основно с любов и от все сърце да предава на своите наследници до обогатеното.

Важното обаче е, че в народното творчество никой не иска да развали направеното, а обратното – да го направи по-хубаво. Спектакълът не е подходящ за лица под 14 години.

От премиерата, състояла се на 16 октомври 2007 година до днес, най-голямото признание за спектакъла са неговите над 340 000 зрители – постижение, с което нито един български спектакъл в историята на театъра не може да се похвали.

Билети на касата на театъра и онлайн ТУК .