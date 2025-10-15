От х:

НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната

    Наполовина е намалена цената на къщата за гости в свиленградското село Мезек, която през лятото бе обявена на търг от Националната агенция за приходите. Продажбата ѝ сега започва от 530 000 лв., съответно 270 984,70 евро, което е с 50% по-малко от първоначално обявената. Припомняме, че имотът се състои от две отделни сгради и се предлага за продан заедно с басейн, гараж, собствен кладенец и обзавеждане.

    Хотелската част на къщата е 420 кв.м и представлява двуетажна масивна сграда с допълнителна мансарда. Първият етаж включва кухня, бар и салон за хранене, а на втория и на мансардния са разположени стаите за гости, част от които с гледка към басейна, а други – с гледка към двора на къщата. Гаражът е отделна едноетажна сграда, с площ 35 кв.м, а басейнът е с размери 11 на 6,5 метра. Имотът разполага с още една, помощна постройка в двора – тип барбекю с кухненски и мокър бар, както и с модерна поливна система. Предлага се заедно с обзавеждането, както и със съоръжения за детска площадка.

    Къщата за гости може да бъде огледана от кандидат-купувачите до 22 октомври, включително, след предварителна уговорка с публичния изпълнител, който отговаря за търга, а до 23 октомври се приемат ценови предложения и депозит за участие, който е в размер на 20% от стартовата цена. Още подробности и снимки са публикувани в Портала за продажби на НАП.

    От приходната агенция препоръчват, за да не се стига до продажба на активи или други способи за принудително изпълнение, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки, гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“.

    Информация за внасянето на просрочени задължения може да се получи на телефона на НАП: 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и от сайта на приходната агенция.

    Източник: Haskovo.NET

