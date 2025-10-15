Повече изложители и концерт на Стефан Вълдобрев на Фестивала на царския орел в Тополовград

Ежегодният Фестивал на царския орел ще се проведе на 18 октомври 2025 г. в Тополовград. Събитието е организирано от Българското дружество за защита на птиците и Община Тополовград.

Продукти от 60 местни фирми, произведения на творци от региона, фолклорна програма, дегустация на гозби по автентични рецепти и детски екоработилници ви очакват на празника, чиято цел е да популяризира опазването на една от най-застрашените птици в България и да насърчи устойчивия туризъм.

Събитието събира на едно място природолюбители, фермери, кулинари и фолклорни състави в честване на уникалната природа и култура на Сакар. Фестивалът започва в 10 ч. на площад „Освобождение“. Програмата му включва фермерско изложение, кулинарен базар, пазар на занаятите, образователни игри, арт работилници, изложба, събития, посветени на опазването на царския орел и много музика. В 11 ч. е началото на фолклорната програма, която ще представи певчески групи и състави за народни танци от читалищата в района. Финалният концерт е на Стефан Вълдобрев, който ще бъде предхождан от изпълненията на младата местна певица Лили Личева.

В Тополовград започна и създаването на мащабен графит, посветен на царския орел. Жилищна сграда на един от входовете на града ще бъде украсена с лика на емблематичната за Сакар птица. Автор на проекта е английската художничка Сара Йейтс Faunagraphic, която живее в района и е създавала стенописи, посветени на птиците и природата, във Великобритания, САЩ, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Румъния и др.

Фестивалът на царския орел се организира от БДЗП и Община Тополовград и е подкрепен чрез проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.