От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Повече изложители и концерт на Стефан Вълдобрев на Фестивала на царския орел в Тополовград

Ежегодният Фестивал на царския орел ще се проведе на 18 октомври 2025 г. в Тополовград. Събитието е организирано от Българското дружество за защита на птиците и Община Тополовград.

Продукти от 60 местни фирми, произведения на творци от региона, фолклорна програма, дегустация на гозби по автентични рецепти и детски екоработилници ви очакват на празника, чиято цел е да популяризира опазването на една от най-застрашените птици в България и да насърчи устойчивия туризъм.

Събитието събира на едно място природолюбители, фермери, кулинари и фолклорни състави в честване на уникалната природа и култура на Сакар. Фестивалът започва в 10 ч. на площад „Освобождение“. Програмата му включва фермерско изложение, кулинарен базар, пазар на занаятите, образователни игри, арт работилници, изложба, събития, посветени на опазването на царския орел и много музика. В 11 ч. е началото на фолклорната програма, която ще представи певчески групи и състави за народни танци от читалищата в района. Финалният концерт е на Стефан Вълдобрев, който ще бъде предхождан от изпълненията на младата местна певица Лили Личева.

В Тополовград започна и създаването на мащабен графит, посветен на царския орел. Жилищна сграда на един от входовете на града ще бъде украсена с лика на емблематичната за Сакар птица. Автор на проекта е английската художничка Сара Йейтс Faunagraphic, която живее в района и е създавала стенописи, посветени на птиците и природата, във Великобритания, САЩ, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Румъния и др.

Фестивалът на царския орел се организира от БДЗП и Община Тополовград и е подкрепен чрез проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната
НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната
преди 24 минути
Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
преди 43 минути
Глобиха водачка, блъснала дете и напуснала катастрофата
Глобиха водачка, блъснала дете и напуснала катастрофата
преди 1 час
Променлива облачност в сряда
Променлива облачност в сряда
преди 3 часа
Илко Тигъра поиска да излезе от ареста заради влошено здраве
Илко Тигъра поиска да излезе от ареста заради влошено здраве
преди 19 часа
Радостин Дамасков представя в Хасково живопис и малка пластика „По вълните“
Радостин Дамасков представя в Хасково живопис и малка пластика „По вълните“
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Може ли мисълта да управлява реалността?

Случаен виц

Софийска филхармония със солист Марио Хосен представя в Хасково годишните времена на Вивалди и Пиацола
НАП продава къща за гости в Мезек на 50% по-ниска цена от първоначалната

В живота се преуспява предимно с характер. - Емил дьо Жирарден

Последни обяви

Случайна рецепта

Торта Сахер
Торта Сахер

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини