От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Слънчево със слаб вятър

Днес над Хасковска област времето ще бъде слънчево през целия ден. Ще духа слаб, до умерен вятър, като отделни пориви ще достигнат скорост от 15 км в час. Градусите са между 4 и 16.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в отделни райони в низините и котловините преди обяд – с ниска облачност или мъгла. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка.

Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, в неделя ще се усили до умерен. Минималните температури ще са предимно между минус 2° и 3°, а максималните в събота ще са от 8°-10° в крайните източни райони до 14°-16° в останалата част от страната. В неделя температурите слабо ще се понижат. 

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Карал пиян с 1,31 промила се озова в ареста в Хасково
Карал пиян с 1,31 промила се озова в ареста в Хасково
преди 9 минути
Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково
Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково
преди 15 часа
Деветима са задържани за трафик на мигранти край Свиленград, Любимец и Елхово
Деветима са задържани за трафик на мигранти край Свиленград, Любимец и Елхово
преди 15 часа
„Учим, творим, живеем“ – изложба на ученици и учители от хасковското ОУ „Шандор Петьофи“
„Учим, творим, живеем“ – изложба на ученици и учители от хасковското ОУ „Шандор Петьофи“
преди 17 часа
Разследван за подкуп преди 10 години митничар осъди прокуратурата за 40 000 евро
Разследван за подкуп преди 10 години митничар осъди прокуратурата за 40 000 евро
преди 17 часа
Две коли катастрофираха на детелината в „Орфей“ заради неспиране на знак „Стоп“
Две коли катастрофираха на детелината в „Орфей“ заради неспиране на знак „Стоп“
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Газлайтингът – перфидната манипулация

Случаен виц

Мартенски концерт на Камерен оркестър Хасково
Карал пиян с 1,31 промила се озова в ареста в Хасково

Или вдигаш прах, или гълташ прах. - Хенри Кисинджър

Последни обяви

Случайна рецепта

Агнешко с коприва
Агнешко с коприва

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини