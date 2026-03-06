Слънчево със слаб вятър

Днес над Хасковска област времето ще бъде слънчево през целия ден. Ще духа слаб, до умерен вятър, като отделни пориви ще достигнат скорост от 15 км в час. Градусите са между 4 и 16.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в отделни райони в низините и котловините преди обяд – с ниска облачност или мъгла. По-късно в неделя над източните и крайните югозападни райони облачността ще се увеличи, но вероятността за валежи е много малка.

Вятърът ще е от изток-североизток, в събота все още слаб, в неделя ще се усили до умерен. Минималните температури ще са предимно между минус 2° и 3°, а максималните в събота ще са от 8°-10° в крайните източни райони до 14°-16° в останалата част от страната. В неделя температурите слабо ще се понижат.