Облачно и студено

Ще бъде предимно облачно през целия ден, а в късния следобед ще има и малко повече слънце. Ще бъде студено – градусите ще са между -1 и 5. В следващите два почивни дни се очаква леко затопляне.

През почивните дни вятърът в страната ще е слаб. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи, в събота в крайните западни планински райони, в неделя – в южната част на Родопите. Временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има в часовете около обяд.

Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден ще остават близки до нулата.