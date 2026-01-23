Заловиха 19-годишен крадец на автомобил

19-годишен е пренощувал в ареста на РУ Хасково за кражба на автомобил, съобщават от МВР. В четвъртък, около 7 часа сутринта, на спешния телефон е получен сигнал за неправилно паркиран „Фолксваген“. Колата блокирала гаражите на живущи в района на улица „Цар Симеон Велики“ в Хасково.

Изпратеният на място патрул е установил собственика – 38-годишен жител на село Мандра. Той споделил, че колата му е противозаконно отнета. В хода на разследването, полицаите са изяснили, че заподозрян в извършването на престъпното деяние е младеж от Хасково.

Задържаният признал действията си и описал механизма на извършването им. Мярката му на задържане е до 24 часа по образуваното досъдебно производство.