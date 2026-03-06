Земетресение е регистрирано край Хасково

Земетресение с магнитуд 3.1 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на Хасково тази вечер. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН), трусът е отчетен в 20:30 часа местно време.

Според първоначалната информация, епицентърът на земетресението е с дълбочина от 15.9 км, което го класифицира като плитко земетресение. Подобни трусове обикновено се усещат слабо по високите етажи на жилищните сгради, но рядко причиняват материални щети. Жители на Хасково и околните населени места споделят в социалните мрежи за леко разлюляване, продължило няколко секунди.