От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Земетресение е регистрирано край Хасково

Земетресение с магнитуд 3.1 по скалата на Рихтер бе регистрирано в района на Хасково тази вечер. По данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН), трусът е отчетен в 20:30 часа местно време.

Според първоначалната информация, епицентърът на земетресението е с дълбочина от 15.9 км, което го класифицира като плитко земетресение. Подобни трусове обикновено се усещат слабо по високите етажи на жилищните сгради, но рядко причиняват материални щети.

Жители на Хасково и околните населени места споделят в социалните мрежи за леко разлюляване, продължило няколко секунди.

 
Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Земетресение от 7,9 по Рихтер в Мианма, Тайланд
Земетресение от 7,9 по Рихтер в Мианма, Тайланд
Сателитни снимки: вижте Турция преди и след катастрофата
Сателитни снимки: вижте Турция преди и след катастрофата
Мощно земетресение в Турция
Мощно земетресение в Турция
Трагедията продължава. Индонезия се бори с отчаянието
Трагедията продължава. Индонезия се бори с отчаянието
Последното земетресение е слабо усетено в Първомай
Последното земетресение е слабо усетено в Първомай
Как да реагират при земетресение научиха малчугани от детска градина „Зорница“ в Смолян
Как да реагират при земетресение научиха малчугани от детска градина „Зорница“ в Смолян

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Окръжен съд – Хасково оправда обвинените за купуване на гласове в Симеоновград
Окръжен съд – Хасково оправда обвинените за купуване на гласове в Симеоновград
преди 3 часа
С над 32% ръст на исканията за СРС в Хасково
С над 32% ръст на исканията за СРС в Хасково
преди 4 часа
Доживотен затвор за пастрока, убил 4-годишно дете и пребил жена си в Хасково
Доживотен затвор за пастрока, убил 4-годишно дете и пребил жена си в Хасково
преди 5 часа
Млади художници от школа „Колорит“ с поредица от национални отличия
Млади художници от школа „Колорит“ с поредица от национални отличия
преди 7 часа
Извадиха над 45 кг марихуана от тайници на автомобил, задържаха водача
Извадиха над 45 кг марихуана от тайници на автомобил, задържаха водача
преди 9 часа
Крос „Клокотница“, баскетбол и футбол през почивните дни в Хасково
Крос „Клокотница“, баскетбол и футбол през почивните дни в Хасково
преди 11 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 2017 Rock Meets Classic - Uriah Heep - July Morning

Случаен виц

Окръжен съд – Хасково оправда обвинените за купуване на гласове в Симеоновград

По-добре боята на лицето, отколкото петното на сърцето. - Мигел де Сервантес Сааведра

Последни обяви

Случайна рецепта

Луксозна погача
Луксозна погача

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини