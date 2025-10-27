Земетресение в Турция разлюля и Димитровград, и Хасково

На 27 октомври 2025 г., в 19:48:29.6 UTC (22:48 местно турско време), силно земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разлюля Западна Турция. Епицентърът на труса е локализиран на дълбочина около 11 км.

Според първоначалните данни, земетресението е било на 61 км югоизточно от град Балъкесир (население около 238 000 души) и 10 км югоизточно от град Синдирги (население около 10 900 души) и на около 390 км от Димитровград.

Трусът е бил усетен в голяма част южните райони на България — включително в Димитровград, Хасково и Стара Загора, където жители съобщават за леко разклащане на сгради, но няма данни за щети или пострадали.

Сеизмолозите напомнят, че регионът на Западна Турция е активна сеизмична зона, където подобни трусове се случват сравнително често.