РИОСВ-Хасково организира конкурс за есе по случай Международния ден на планините

Конкурс за есе за ученици на тема „Планините – убежище за мечтите ни“ организира РИОСВ – Хасково, съобщиха от екоинспекцията. Събитието е посветено на Международния ден на планините, който се отбелязва ежегодно на 11 декември.

Младите творци могат да изпращат есетата до 01.12.2025 г. на ел. поща pdicheva@riosv-hs.org. Творбите ще бъдат качени на фейсбук страницата на РИОСВ. Тричленно жури ще излъчи най-доброто есе, което ще бъде публикувано на официалната страница на инспекцията. Критерии за класирането ще бъдат емоционалност, оригиналност, дълбочина на повествованието. Участниците в конкурса ще се състезават в две възрастови групи: до 7 клас и от 8 до 12 клас. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на 9 декември в 11:00 часа, а награждаването ще бъде на 10 декември от 15 часа в сградата на РИОСВ. За победителите в конкурса са предвидени специални награди.

Международният ден на планините се отбелязва от 2003 година с резолюция на Общото събрание на ООН, с цел да популяризира значението и устойчивото развитие на планинските райони. В България се намират 36 планини, като осем са с височина над 2000 метра и спокойно можем да кажем, че нашата страна е планинска. В световен план борбата между туризма, екологията и различните икономически ползи човешкият фактор все по-често поставя планините в риск. Ето защо Генералната асамблея на ООН призовава международното общество да организира мероприятия с цел популяризиране значението на развитието на планинските райони.